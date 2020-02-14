В день всех влюбленных, 14 февраля, в Смолевичском отделе загс поженятся 7 пар. В этом году праздник выпадает на пятницу — один из востребованных дней у молодоженов. Обычно в середине текущей недели регистрируют гораздо меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключением являются лишь романтические даты, к которым традиционно молодожены стремятся приурочить столь важное событие — регистрацию брака.

В прошлом году от желающих обменяться кольцами Смолевичский отдел загс принял 3 заявления. Это значительно меньше, чем в году текущем. В 2018-м году регистраций, приуроченных ко Дню всех влюбленных, не было. В 2107-м году в этот день был зарегистрирован всего 1 брак. В 2016-м — отношения узаконила также одна пара. Причем, как отмечает начальник отдела загс Наталья Конюшик, этот брак явился настоящим доказательством афоризма «любви все возрасты покорны».

— Эту регистрацию я запомнила очень хорошо, — рассказывает Наталья Владимировна. — Помню, что праздничный день пришелся на воскресенье. В загсе — выходной. Но жених и невеста настояли на том, чтобы именно в этот день была совершена регистрация. Конечно, мы пошли им навстречу. Жениху на момент регистрации было 74 года, невесте — 78. Знаете, в тот день в загсе царила невероятная атмосфера. На свадьбу приехали родные молодоженов. Было очень душевно и трогательно.

А вот в 2014-м году браки зарегистрировало 7 пар, столько же и в 2015-м.

День всех влюбленных по-прежнему входит в рейтинг самых востребованных дат у молодоженов.

Напомним, что этот праздник стал популярен в Беларуси в начале 90-х с приходом в страну западной масскультуры.

Наверное, этот праздник — рекордсмен по количеству противоречивых мнений.

Одни называют его уловкой маркетологов, другие кричат, что чувства превыше всего, третьи ищут в нем религиозный подтекст, четвертые — наоборот, его отрицают и называют выдумкой.

Как бы там ни было, а праздник у нас прижился: в Беларуси с каждым годом отмечают его все активнее и масштабнее. И если кто-то от этого счастливее — то почему бы и нет?

От себя мне хочется пожелать каждому из вас прожить этот день солнечно и счастливо, независимо от семейного положения, степени влюбленности и социальных статусов!

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.