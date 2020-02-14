Футбольный клуб «Лида» наказали за договорной матч снятием очков

Источник материала: Lida.Info





В Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, на котором были вынесены решения в отношении футбольных клубов, замешанных в деле о договорных матчах.

До понижения в дивизионах дело не дошло, однако несколько команд, в том числе и «Лида», начнут новый сезон с отрицательным количеством очков.

Так, «Нафтан» лишен сразу 15 очков, «Химик» — девяти, «Лида» (единственный из Гродненской области) и «Орша» — потеряли по три балла.

Лишен трех очков и клуб «Неман-Агро», который выступит во второй лиге.