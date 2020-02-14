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Известно, где пройдёт первая трасса скоростного трамвая в Минске

14.02.2020 09:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Известно, где пройдёт первая трасса скоростного трамвая в Минске
Фото из открытых источников

По словам начальника дорожного отдела УП «Минскинжпроект» Елены Веренько, первую трассу скоростного трамвая могут провести по территории жилого района Сухарево: от ул. Шаранговича через ул. Пономаренко до ул. Харьковской, а затем через железную дорогу до ул. К. Цеткин, где трасса скоростного трамвая сопрягается с существующим трамвайным кольцом, сообщают «Минск-Новости».

Финансирование работ по проектированию первой трассы скоростного трамвая в столице планировалось включить в Инвестпрограмму города на 2020 год. Протяженность путей должна составить более 9 км. 

Известно, где пройдёт первая трасса скоростного трамвая в Минске
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Теги: Минск
 
 
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В генеральный план развития столицы внесен проект альтернативы метрополитену — скоростного трамвая.
 
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