Известно, где пройдёт первая трасса скоростного трамвая в Минске

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По словам начальника дорожного отдела УП «Минскинжпроект» Елены Веренько, первую трассу скоростного трамвая могут провести по территории жилого района Сухарево: от ул. Шаранговича через ул. Пономаренко до ул. Харьковской, а затем через железную дорогу до ул. К. Цеткин, где трасса скоростного трамвая сопрягается с существующим трамвайным кольцом, сообщают «Минск-Новости».