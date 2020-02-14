Fiat готовит к дебюту бюджетный компактный пикап

Источник материала: Tut.by

Итальянский производитель поделился первым официальным снимком нового поколения пикапа Strada (Nova Strada), которая придет на смену модели перового поколения, выпускаемой в Бразилии с 1996 года.





Судя по снимку и обнародованному ранее тизеру, внешность новой Strada будет выполнена с оглядкой на старший пикап Toro, без малого четыре года назад вставшего на конвейер бразильского предприятия концерна Fiat Chrysler. И если та машина делит платформу с Jeep Renegade, то в основу будущей Strada ляжет шасси хэтчбека Argo с удлиненной колесной базой — эта субкомпактная модель Fiat дебютировала в Южной Америке в 2017 году.





Новый пикап также вряд ли попадет за пределы Южной Америки, а под капотом, если верить сообщениям бразильской прессы, наряду с 1,4-литровым агрегатом от предыдущей Strada окажется и современный двигатель семейства Firefly объемом 1,3 л. В отличие от предшественника, в гамме новой Strada будет модификация с полноценной четырехдверной кабиной.

По предварительной информации, прием заказов на новый пикап Fiat начнется уже этой весной.