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Fiat готовит к дебюту бюджетный компактный пикап

14.02.2020 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянский производитель поделился первым официальным снимком нового поколения пикапа Strada (Nova Strada), которая придет на смену модели перового поколения, выпускаемой в Бразилии с 1996 года.


Судя по снимку и обнародованному ранее тизеру, внешность новой Strada будет выполнена с оглядкой на старший пикап Toro, без малого четыре года назад вставшего на конвейер бразильского предприятия концерна Fiat Chrysler. И если та машина делит платформу с Jeep Renegade, то в основу будущей Strada ляжет шасси хэтчбека Argo с удлиненной колесной базой — эта субкомпактная модель Fiat дебютировала в Южной Америке в 2017 году.


Новый пикап также вряд ли попадет за пределы Южной Америки, а под капотом, если верить сообщениям бразильской прессы, наряду с 1,4-литровым агрегатом от предыдущей Strada окажется и современный двигатель семейства Firefly объемом 1,3 л. В отличие от предшественника, в гамме новой Strada будет модификация с полноценной четырехдверной кабиной.

По предварительной информации, прием заказов на новый пикап Fiat начнется уже этой весной.

 
 
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Итальянский производитель поделился первым официальным снимком нового поколения пикапа Strada, которая придет на смену модели перового поколения, выпускаемой в...
 
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