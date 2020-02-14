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Лукашенко сегодня посещает Светлогорский ЦКК: какой помощи ждут на заводе по производству целлюлозы?

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко сегодня посещает Светлогорский ЦКК: какой помощи ждут на заводе по производству целлюлозы?

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.

Внимание главы государства прежде всего будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее — к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Сейчас производство работает над выходом на проектные мощности. Ранее сообщалось о том, что Президент подпишет отдельный указ по предприятию.

История завода сульфатной беленой целлюлозы началась еще в 2010 году, когда в городе решили построить уникальное импортозамещающее производство высокорентабельной продукции. В качестве генерального подрядчика к работам привлекли пекинскую компанию САМСЕ, заключив с ней контракты более чем на $800 млн. Средства белорусской стороне были предоставлены китайскими банками.

Сложности с объектом начали возникать практически сразу же после начала строительства. Как заявили в концерне «Беллесбумпром», китайский подрядчик не выполнял свои обязательства: срывал сроки предоставления документов, не привлекал к работам достаточное количество квалифицированного персонала, приостанавливал работы в силу неожиданных причин. После запуска пробного производства в ноябре 2017 года снова появились проблемы с генеральным подрядчиком.

В итоге Светлогорскому ЦКК пришлось самостоятельно завершать работы на новом заводе, привлекая белорусские подрядные организации. В начале этого года «Беллесбумпром» утвердил акт приемки завода в эксплуатацию. «Безопасность объекта, его соответствие проектной документации и требованиям действующих норм, а также готовность к дальнейшей эксплуатации подтверждены заключениями надзорных органов, выданными в рамках приемки», — отметили в концерне.

Однако отношения с китайскими подрядчиком и банком на этом не закончились. Теперь стороны продолжают переговоры по суммам и порядку платежей, обеспечению гарантий оплаты, гарантийным обязательствам.

Что на сегодня и какой помощи ждут от Президента?

За 2019 год в режиме пробного производства, которое Светлогорский ЦКК смог обеспечить самостоятельно, на заводе выпустили почти 147 тыс. т целлюлозы (при мощности 400 тыс. т). Сейчас ведется наращивание производственных мощностей. Около 85% произведенного продукта поставляется на китайский рынок, 10% — на белорусские предприятия и 5% — в страны СНГ. Светлогорский ЦКК за прошлый год экспортировал продукции на $64,2 млн, при этом на долю целлюлозы пришлось свыше $52 млн — в 3,7 раза больше, чем в 2018-м.

Завод входит в число проблемных инвестиционных проектов. Но если предприятиям по производству картона в Добруше и бумаги-основы в Шклове были нужны бюджетные деньги для завершения строительства своих заводов, то в случае со Светлогорским ЦКК главу государства просят перенести сроки возврата ранее предоставленных средств. Чтобы завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию, правительство разработало проект указа. Александр Лукашенко не стал сразу подписывать документ во время его обсуждения в декабре прошлого года, решив удостовериться наверняка, что все меры просчитаны, а предприятие выходит на стабильную работу.

«В настоящее время завод находится под управлением Светлогорского ЦКК и работает устойчиво, — доложил тогда на совещании премьер-министр Сергей Румас. — Мы работаем над загрузкой производственных мощностей в рамках стабильного технологического процесса».

Как пояснили в «Беллесбумпроме», сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована на международных рынках и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве обоев, упаковочных, писчих и полиграфических бумаг, картона, изделий санитарно-гигиенического назначения. «На постсоветском пространстве таких современных производств нет. На сегодня Светлогорский ЦКК — единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ», — отметили в концерне.

Там обратили внимание, что в целом у целлюлозно-бумажной отрасли Беларуси есть большие перспективы для развития. Когда все новые предприятия выйдут на проектные мощности, то уже в 2022 году дополнительный экспорт продукции составит $500 млн. Спрос на бумагу и продукцию деревообработки в мире растет, и в Беларуси есть все предпосылки это использовать.

В качестве перспективных направлений концерн видит такие сферы, как мебельное производство с ориентиром на европейский рынок, целлюлозно-бумажно производство, где планируется создание новых перерабатывающих отраслей, в том числе по выпуску упаковочной продукции, а также биоэнергетика — создание заводов по выпуску топливных гранул.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА. Внимание главы государства прежде всего...
 
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