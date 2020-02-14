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Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио – оргкомитет

14.02.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

График проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио не будет зависеть от распространения нового коронавируса, об этом заявил глава Оргкомитета Мори Ёсиро.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", – заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября.

 
 
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График проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио не будет зависеть от распространения нового коронавируса, об этом заявил глава Оргкомитета...
 
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Единство
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Нясвижскiя навiны
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