Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио – оргкомитет

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", – заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.





Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.





Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября.







