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Снег, солнце и тепло. А потом +14. Погода в Бресте в выходные
14.02.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные, предупреждают синоптики, будет сероватой, а к концу уик-энда еще и ветреной.
Фото: @jools_ivanova, instagram.com
Сегодня, 14 февраля, будет +1…3°С. Днем — серо и пасмурно, пройдет мокрый снег.
В субботу прогнозируют 0…+2°С, пасмурно, туманно.
Зато в воскресенье, 16 февраля, выглянет солнце и потеплеет аж до +7°С. Правда, к вечеру поднимется сильный ветер.
Хороших выходных!
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А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные,...
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