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Снег, солнце и тепло. А потом +14. Погода в Бресте в выходные

14.02.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные, предупреждают синоптики, будет сероватой, а к концу уик-энда еще и ветреной.

Снег, солнце и тепло. А потом +14. Погода в Бресте в выходные

Фото: @jools_ivanova, instagram.com

Сегодня, 14 февраля, будет +1…3°С. Днем — серо и пасмурно, пройдет мокрый снег.

В субботу прогнозируют 0…+2°С, пасмурно, туманно.

Зато в воскресенье, 16 февраля, выглянет солнце и потеплеет аж до +7°С. Правда, к вечеру поднимется сильный ветер.

Снег, солнце и тепло. А потом +14. Погода в Бресте в выходные

Хороших выходных!

 
 
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  А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные,...
 
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