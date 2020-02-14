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Приходите к нам учиться

14.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Для учащихся 8-11 классов Кривской и Глазовской школ, а также аграрно-технического колледжа райцентра была организована встреча-диалог с представителями Военной академии Республики Беларусь и воинской части 97063 г. Береза.

В рамках встречи капитаны Семен Курочкин и Николай Прокопеня провели профориентационную работу по поступлению в высшие учебные заведения. Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв также пообщался с ребятами, рассказав им о перспективах обучения в ВУЗах, где есть возможность получить военное образование.

Приходите к нам учиться

Приходите к нам учиться
Приходите к нам учиться
Приходите к нам учиться

Приходите к нам учиться

Приходите к нам учиться
Приходите к нам учиться

Ирина ШУТОВА

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Для учащихся 8-11 классов Кривской и Глазовской школ, а также аграрно-технического колледжа райцентра была организована встреча-диалог с...
 
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Нясвижскiя навiны
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