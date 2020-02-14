Приходите к нам учиться

Источник материала: Газета Авангард

Для учащихся 8-11 классов Кривской и Глазовской школ, а также аграрно-технического колледжа райцентра была организована встреча-диалог с представителями Военной академии Республики Беларусь и воинской части 97063 г. Береза.

В рамках встречи капитаны Семен Курочкин и Николай Прокопеня провели профориентационную работу по поступлению в высшие учебные заведения. Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв также пообщался с ребятами, рассказав им о перспективах обучения в ВУЗах, где есть возможность получить военное образование.























Ирина ШУТОВА

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