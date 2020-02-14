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В Горецком районе проведут литературный конкурс ко Дню Победы

14.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный историко-этнографический музей, народное литературное объединение «Роднае слова» объявляют районный  литературный конкурс ««Великой Победе – 75!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится с 20 февраля по 20 апреля при поддержке отдела по образованию райисполкома, районного совета ветеранов, газеты «Горецкий вестник», районной организации  РОО «Белая Русь».

 

Цель конкурса

— привлечение внимания современников к событиям Великой Отечественной войны, к ярким страницам Великой Победы

— сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны; осмысление опыта и уроков Великой Отечественной войны

— выявление и поддержка творчески одарённых людей

— воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения и молодёжи, чувства благодарности и уважения к героям и участникам Великой Отечественной войны.

 

Номинации

— «Малая проза» (рассказ)

— «Поэзия» (стихотворение, поэма)

— «Публицистика» (эссе, очерк)

 

Оформление работ

Формат Word: тип файла doc, шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14.

Произведения должны быть напечатаны на одной стороне листа формата А4.

Конкурсные работы предоставляются на русском или белорусском языке. Общий объём работ не должен превышать пяти печатных листов формата А4.

На отдельном листе участнику необходимо указать: полные Ф.И.О, дату рождения, место работы или учёбы, адрес для переписки, е-mail, контактные телефоны.

 

Возрастная категория участников конкурса

— от 13 до 17 лет

— от 18 до 35 лет

— старше 35 лет

 

Критерии оценки и порядок проведения конкурса

Конкурсные работы присылаются с 20 февраля до 20 апреля 2020 года в двух экземплярах в распечатанном виде по адресу: Горки, ул. Крупской, 3, Горецкий районный историко-этнографический музей и на электронный адрес: ludmila702777@mail.ru (с пометкой «На конкурс»).

При выборе победителя учитываются: соответствие тематике конкурса, глубина подачи материала, логическая связность, эмоциональное воздействие на читателя; выразительность, яркость образов; языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, стилистика, соблюдение правил русского языка, доступность восприятия, использование средств выразительности речи).

 

Награждение победителей

Награждение победителей состоится в мае (число, время и место церемонии награждения будут объявлены дополнительно). Победители литературного конкурса определяются в каждой номинации и по каждой возрастной категории и будут награждены дипломами и памятными подарками.

 

Контакты

8 (02233) 5-93-19 — Горецкий районный историко-этнографический музей.

+375-44-514-92-24 (Vel) – Дерюжкова Людмила Николаевна.

 

Оргкомитет


 
 
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  Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный историко-этнографический музей, народное литературное объединение «Роднае...
 
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