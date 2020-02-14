1,5 килограмма высушенной марихуаны нашли у жителя Микашевичей при обыске

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе проведения санкционированного обыска в Микашевичах по месту жительства 35-летнего неработающего ранее судимого сотрудники ОНиПТЛ и ОУР Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма высушенной марихуаны, которую мужчина хранил в четырех полиэтиленовых пакетах, отдельно подготовив для продажи 14 свертков.





Фигурант не только незаконно сбывал наркотик местным жителям, но и предоставлял свой дом для потребления «травки». Покупатели задержаны - у двоих мужчин 22 и 35 лет милиционеры обнаружили аналогичное дурманящее вещество.

Наркоторговец арестован, следователями дана правовая оценка его действиям.

ОИОС УВД,

фото ОНиПТЛ Лунинецкого РОВД