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1,5 килограмма высушенной марихуаны нашли у жителя Микашевичей при обыске
14.02.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе проведения санкционированного обыска в Микашевичах по месту жительства 35-летнего неработающего ранее судимого сотрудники ОНиПТЛ и ОУР Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма высушенной марихуаны, которую мужчина хранил в четырех полиэтиленовых пакетах, отдельно подготовив для продажи 14 свертков.
Фигурант не только незаконно сбывал наркотик местным жителям, но и предоставлял свой дом для потребления «травки». Покупатели задержаны - у двоих мужчин 22 и 35 лет милиционеры обнаружили аналогичное дурманящее вещество.
Наркоторговец арестован, следователями дана правовая оценка его действиям.
ОИОС УВД,
фото ОНиПТЛ Лунинецкого РОВД
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В ходе проведения санкционированного обыска в Микашевичах по месту жительства 35-летнего неработающего ранее судимого сотрудники ОНиПТЛ и ОУР Лунинецкого РОВД...
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