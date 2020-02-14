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1,5 килограмма высушенной марихуаны нашли у жителя Микашевичей при обыске

14.02.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе проведения санкционированного обыска в Микашевичах по месту жительства 35-летнего неработающего ранее судимого сотрудники ОНиПТЛ и ОУР Лунинецкого РОВД обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма высушенной марихуаны, которую мужчина хранил в четырех полиэтиленовых пакетах, отдельно подготовив для продажи 14 свертков.

1,5 килограмма высушенной марихуаны нашли у жителя Микашевичей при обыске

Фигурант не только незаконно сбывал наркотик местным жителям, но и предоставлял свой дом для потребления «травки». Покупатели задержаны - у двоих мужчин 22 и 35 лет милиционеры обнаружили аналогичное дурманящее вещество.

Наркоторговец арестован, следователями дана правовая оценка его действиям.

ОИОС УВД,

фото ОНиПТЛ Лунинецкого РОВД

 
 
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  В ходе проведения санкционированного обыска в Микашевичах по месту жительства 35-летнего неработающего ранее судимого сотрудники ОНиПТЛ и ОУР Лунинецкого РОВД...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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