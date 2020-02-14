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В Светлогорске школьник разбил инфокиоск

14.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск. Подростка задержали, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Светлогорске школьник разбил инфокиоск

Утром 7 февраля работники одного из банков в райцентре обнаружили, что инфокиоск разбит. На место происшествия вызвали милиционеров. «Мы изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 14-летний школьник, выйти на которого удалось спустя несколько дней», — рассказали в отделе уголовного розыска Светлогорского РОВД.

В Светлогорске школьник разбил инфокиоск

В беседе с оперативниками подросток рассказал, что накануне происшествия выпивал в лесу со своими друзьями. Гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и разбил в нем стекло. Причину своего поступка парень так и не смог объяснить.

В Светлогорске школьник разбил инфокиоск

В РОВД добавили, что подозреваемый, пока его искали, успел еще раз нарушить закон. В одном из продуктовых магазинов он попытался вынести спиртное, однако парня задержали на выходе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее юноша не был судим, однако привлекался к административной ответственности, состоит на учете в ИДН.

Белта

 
 
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В Светлогорске пьяный школьник ногой разбил инфокиоск. Подростка задержали, сообщили БЕЛТА в МВД. Утром 7 февраля работники одного из банков в...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
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Радзiма
Горецкий вестник
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