У Mercedes-AMG появилась 2700-сильная лодка в стиле внедорожника G 63

Источник материала: Tut.by

Судостроительная компания Cigarette Racing и подразделение Mercedes-AMG снова объединили усилия — лодка 59' Tirranna AMG Edition стала уже 12-ой по счету совместной разработкой двух фирм.





Утверждается, что внешность быстроходного катера, насчитывающего 18 м в длину, навеяна внешним обликом «подзаряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63 , два года назад сменившего поколение.









Судно, в конструкции которого широко используется углепластик, может вмещать до 26 пассажиров, а в движение его приводят шесть подвесных моторов Mercury Racing 450R — суммарная мощность 4,6-литровых V8 равна 2700 л.с. Заявленная максимальная скорость 59' Tirranna AMG Edition — 129 км/ч. На борту яхты есть кухня с грилем, обеденная зона, кровать California king-size, ванная комната с отдельной душевой кабиной, холодильник, 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками и прочие прелести жизни.





Собственно, главный источник вдохновения создателей яхты — G 63 с 585-сильным V8 Biturbo 4.0 — получил соответствующее исполнение Cigarette Edition с окрашенным в черный «металлик» кузовом и золотистыми элементами в нижней части дверей, отделкой интерьера бежевой и темно-синей кожей и 22-дюймовыми коваными колесными дисками оригинального дизайна.





Премьерный показ 59' Tirranna AMG Edition на пару со спецверсией G-класса состоялся на открывшемся накануне яхт-шоу в Майами. Стоимость необычного дуэта Mercedes-AMG не разглашается.