Лукашенко хочет пересмотреть условия работы свободных экономических зон

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Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.



«Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос», – подчеркнул глава государства.