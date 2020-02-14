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Лукашенко хочет пересмотреть условия работы свободных экономических зон
Источник материала: Myfin
Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.
«Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос», – подчеркнул глава государства.
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