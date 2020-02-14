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На Партизанском проспекте пьяный на BMW протаранил KIA: пострадали три человека

14.02.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

Происшествие случилось 14 февраля, около 05.30. Предварительно установлено, что 29-летний водитель BMW ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Ангарской во 2 полосе и врезался в остановившийся на красный сигнал светофора KIA.

В результате ДТП 20-летний водитель KIA и два его пассажира (1959 и 1977 годов рождения) получили травмы различной степени и были доставлены в больницу.

Позже выяснилось, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 2,19 промилле алкоголя. На нарушителя составили административные протоколы. Мужчина будет лишен прав и заплатит крупный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинское освидетельствование водителя показало 2,19 промилле алкоголя.
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
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