На Партизанском проспекте пьяный на BMW протаранил KIA: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Минске, сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ Минска

Происшествие случилось 14 февраля, около 05.30. Предварительно установлено, что 29-летний водитель BMW ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Варвашени в направлении улицы Ангарской во 2 полосе и врезался в остановившийся на красный сигнал светофора KIA.

В результате ДТП 20-летний водитель KIA и два его пассажира (1959 и 1977 годов рождения) получили травмы различной степени и были доставлены в больницу.

Позже выяснилось, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 2,19 промилле алкоголя. На нарушителя составили административные протоколы. Мужчина будет лишен прав и заплатит крупный штраф.