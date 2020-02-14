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Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

14.02.2020 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На работу на велосипеде зимой – это не просто призыв для любителей двухколесного транспорта, а международная акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

Идея всемирной кампании – привлечь внимание к теме использования велосипеда в любое время. В Минске немало тех, кто пользуется этой возможностью практически круглый год. А 14 февраля таких энтузиастов будут угощать чаем, кофе и круассанами. А также предложат поучаствовать в викторине. 

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

Желание поощрить зимних велосипедистов выразили уже несколько городских кафе. Инициатором акции выступило Минское велосипедное общество. 

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На работу на велосипеде зимой – это не просто призыв для любителей двухколесного транспорта, а международная акция, сообщили в программе Новости...
 
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Lida.Info
Единство
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Радзiма
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