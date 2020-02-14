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Глава МИД Швейцарии отказался говорить про убежище Гаравскому

14.02.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иньяцио Кассис, глава швейцарского МИДа, не ответил на вопрос о предоставлении убежища Юрию Гаравскому. Ранее экс-боец СОБРа признался в соучастии в убийствах критиков Лукашенко в конце 90-х.


Иньяцио Кассис во время встречи с Лукашенко 13 февраля в Минске

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис отказался отвечать на вопрос о предоставлении убежища в Швейцарии Юрию Гаравскому, передает DW

"Не в моей сфере компетенции комментировать этот вопрос", - заявил Кассис 13 февраля на брифинге в Минске после встречи с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем

Ранее Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, раскрыл свое местонахождение и сообщил, что попросил убежище в Швейцарии.

Гаравский признался в соучастии в убийствах критиков Лукашенко


В декабре 2019 года в эксклюзивном интервью DW Гаравский признался в том, что, будучи бойцом СОБРа, участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционных политиков, которые в конце 1990-х добивались отставки президента Александра Лукашенко. 

Гаравский рассказал, что эти убийства и похищения совершили бойцы СОБРа под руководством создателя отряда подполковника Дмитрия Павличенко. По словам Гаравского, застрелил оппозиционеров сам Павличенко.

Юрий Гаравский утверждает, что тело экс-главы МВД Юрия Захаренко, бесследно исчезнувшего 7 мая 1999 года, было сожжено в крематории на Северном кладбище в Минске.

А тела экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, пропавших без вести 16 сентября 1999-го, были, по словам Гаравского, закопаны возле базы СОБРа под Бегомлем в 100 км от Минска. Экс-боец СОБРа считает, что высшие должностные лица Беларуси знали о похищениях и убийствах.

СК Беларуси возобновил расследование об исчезновении политиков


Слова Юрия Гаравского повторяют выводы спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. 

После выхода интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси продлил предварительное расследование дел об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского до 18 февраля 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Иньяцио Кассис, глава швейцарского МИДа, не ответил на вопрос о предоставлении убежища Юрию Гаравскому. Ранее экс-боец СОБРа признался в соучастии в убийствах...
 
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