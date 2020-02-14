ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

14.02.2020 09:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением. В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Впервые за последние полвека обновили границы регионов.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской территорий. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская области. В 2020 году в ведомстве намерены заметно повысить экономическую эффективность.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В начале – это тема акционирования унитарных предприятий, отмена преимущественного права облисполкомов, запуск полноценный рынка акций. Второй большой блок – это работа с неплатежеспособными организациями, создание секторальной истории, которыми мы занимаемся последние 4 года.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

В первую очередь – это агентство плохих долгов, допустим, в сельском хозяйстве. Сейчас поставлена задача, как их масштабировать на всю страну. Третья тема – это система корпоративного управления, владельческого надзора. Как выполнены те мероприятия, которые задумывались, какое качество этих новых набсоветов, за которыми закреплены в том числе высшие должностные лица.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Кроме того, предстоит разработка законопроекта о госпредприятиях, а также работа над национальным атласом Беларуси.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Люди в материале: Дмитрий Крутой
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк введет расчетные счета физлиц. Что изменится для белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика