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В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир

14.02.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб. 

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в полночь 19-летний парень за рулём Renault двигался по улице Горецкого. В какой-то момент автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. 

В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир
Фото: МВД Беларуси 

В машине находились четыре несовершеннолетних пассажира. 17-летний юноша погиб на месте, остальные участники ДТП были госпитализированы. 

По факту аварии проводится проверка, к месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. 

На неделе в Минске легковушка врезалась в МАЗ дорожников.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб.  Как сообщает МВД Беларуси, примерно в полночь 19-летний парень за рулём Renault...
 
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