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В Минске Renault врезался в столб, погиб 17-летний пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб.
Как
В машине находились четыре несовершеннолетних пассажира. 17-летний юноша погиб на месте, остальные участники ДТП были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка, к месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.
На неделе в Минске легковушка врезалась в МАЗ дорожников.
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Новости Беларуси. В ночь на 14 февраля в Минске иномарка врезалась в фонарный столб. Как сообщает МВД Беларуси, примерно в полночь 19-летний парень за рулём Renault...
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