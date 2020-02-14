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Житель Гродно незаконно следил за звонками экс-супруги
14.02.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В конце прошлого года женщина обратилась в милицию с сообщением о бытовом насилии со стороны бывшего супруга. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к конфиденциальной информации: звонкам, сообщения и прочим данным, сообщает
Житель Гродно получил доступ к SIM-карте бывшей жены. Этому позволило ему подключиться к ее личному кабинету в сети оператора мобильной связи.
«Не все знают, что за несанкционированный доступ к компьютерной информации (переписке в социальных сетях, мессенджерах, сообщениям на электронной почте) предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в милиции.
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Мужчина подозревается в несанкционированном доступе к компьютерной информации.
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