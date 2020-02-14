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Житель Гродно незаконно следил за звонками экс-супруги

14.02.2020 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Гродно незаконно следил за звонками экс-супруги
Фото из открытых источников

В конце прошлого года женщина обратилась в милицию с сообщением о бытовом насилии со стороны бывшего супруга. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к конфиденциальной информации: звонкам, сообщения и прочим данным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно получил доступ к SIM-карте бывшей жены. Этому позволило ему подключиться к ее личному кабинету в сети оператора мобильной связи.   

«Не все знают, что за несанкционированный доступ к компьютерной информации (переписке в социальных сетях, мессенджерах, сообщениям на электронной почте) предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в милиции.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина подозревается в несанкционированном доступе к компьютерной информации.
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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