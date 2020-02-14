Житель Гродно незаконно следил за звонками экс-супруги

В конце прошлого года женщина обратилась в милицию с сообщением о бытовом насилии со стороны бывшего супруга. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к конфиденциальной информации: звонкам, сообщения и прочим данным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно получил доступ к SIM-карте бывшей жены. Этому позволило ему подключиться к ее личному кабинету в сети оператора мобильной связи.

«Не все знают, что за несанкционированный доступ к компьютерной информации (переписке в социальных сетях, мессенджерах, сообщениям на электронной почте) предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в милиции.