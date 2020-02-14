О сверхурочных работах, размерах выходного пособия и совместительстве

Источник материала: Пинский Вестник

Как известно, с 28 января с.г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов», которым, в частности, внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь. О некоторых из них наш сегодняшний разговор с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ольгой ШАХНОВИЧ.



- В нынешней редакции статьи 263 кодекса снят запрет на привлечение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни и на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - обращает внимание Ольга Сергеевна. - Нанимателю предоставлено право привлекать женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов - до восемнадцати лет), в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к этим работам, но только с их письменного согласия.



- Есть изменения, касающиеся следования в командировку человека в свой выходной день…



- Да. Новыми положениями Трудового кодекса предусмотрено, что, если работник по требованию нанимателя в свой выходной день выезжает в служебную командировку или возвращается из нее, то в таком случае ему полагается другой неоплачиваемый день отдыха. При этом не требуется, чтобы работник в такой выходной день осуществлял свою трудовую функцию или выполнял порученное служебное задание - для такой компенсации достаточно того, что он в этот день следовал к месту командирования или обратно. Неоплачиваемый день отдыха должен быть предоставлен не позднее месяца, следующего за месяцем командировки.



Еще одно изменение: увеличился размер минимального выходного пособия с двухнедельного среднего заработка до одного среднемесячного при увольнении работника в связи с его отказом от установления неполного рабочего времени, а именно - менее половины нормальной продолжительности рабочего времени. Но только при увольнении. Например, при отказе от установления 15-часовой рабочей недели при полной норме продолжительности рабочего времени 40 часов. Если же работник отказывается от установления неполного рабочего времени более половины нормальной продолжительности рабочего времени (к примеру, от установления 30-часовой рабочей недели при норме 40 часов), то минимальное выходное пособие по-прежнему составит двухнедельный средний заработок.



- Раньше, насколько я знаю, при досрочном расторжении контракта по причинам нарушения нанимателем, скажем, положений коллективного договора человек, достигший пенсионного возраста и имеющий право на пенсию, мог рассчитывать только на выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка…



- Как и работники, которые хотя и не достигли общеустановленного пенсионного возраста, но получают пенсии. Исключение - социальные пенсии, по инвалидности, по случаю потери кормильца.



В новой редакции Трудового кодекса все работники при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, колдоговора, контракта имеют право на минимальную компенсацию в размере трех среднемесячных заработков.



- Особо хотелось бы поговорить о совместительстве.



- Для людей расширились возможности для работы по совместительству. Так, с 28 января с.г. разрешено работать полный рабочий день (смену) по совместительству работникам, находящимся в трудовых отпусках по основному месту работы. Ранее в статье 345 Трудового кодекса было закреплено, что продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для работающих по совместительству, не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени, установленного ст. 111-114 Трудового кодекса.



Далее. Новый кодекс разрешает нанимателям временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Однако есть ряд условий: во-первых, наличие письменного согласия работника; во-вторых, срок перевода не превышает шести месяцев в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Ранее работника можно было временно перевести (в том числе в другую местность и к другому нанимателю) по двум причинам (статьи 33, 34 Трудового кодекса): производственная необходимость; простой.



- И в заключение несколько слов об отпусках для мужчин, которые становятся отцами.



- В Трудовом кодексе введена статья 186 «Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка». Данной статьей установлено, что при рождении малыша и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 14 календарных дней. Отпуск отцу (отчиму) в этом случае предоставляется единовременно по его письменному заявлению в течение шести месяцев с даты рождения ребенка.



Интервью взяла Наталья КИРКОВЕЦ