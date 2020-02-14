Во время посещения предприятия он поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. "Дурно пахнущего нет?" - спросил он.





Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров заверил, что проблем нет. "Иначе мы бы не подписали акт ввода", - сказал глава концерна.





belta.by Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность, передает





После этого Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы.





Видео публикует Пул Первого.









lovesun.by ЗБЦ должен был начать работу еще в 2015 году, но дата ввода предприятия постоянно откладывалась, а сам завод периодически попадал в новостные сводки, напоминает





В СМИ писали про забракованный кабель, уложенный китайцами, про зловонный запах, который периодически накрывает Светлогорск и окрестности.





В итоге в прошлом году был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком — китайским предприятием CAMCE.