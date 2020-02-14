|
Лукашенко запустил "вонючий" завод в Солигорске
Источник материала: Партизан
Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК
Во время посещения предприятия он поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. "Дурно пахнущего нет?" - спросил он.
Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров заверил, что проблем нет. "Иначе мы бы не подписали акт ввода", - сказал глава концерна.
Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность, передает
После этого Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы.
Видео публикует Пул Первого.
ЗБЦ должен был начать работу еще в 2015 году, но дата ввода предприятия постоянно откладывалась, а сам завод периодически попадал в новостные сводки, напоминает
В СМИ писали про забракованный кабель, уложенный китайцами, про зловонный запах, который периодически накрывает Светлогорск и окрестности.
В итоге в прошлом году был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком — китайским предприятием CAMCE.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК
|
Свежие газеты
Архив (Разное)