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Лукашенко запустил "вонючий" завод в Солигорске

14.02.2020 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК

Во время посещения предприятия он поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. "Дурно пахнущего нет?" - спросил он.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров заверил, что проблем нет. "Иначе мы бы не подписали акт ввода", - сказал глава концерна.

Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность, передает belta.by

После этого Лукашенко осуществил символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Видео публикует Пул Первого.


ЗБЦ должен был начать работу еще в 2015 году, но дата ввода предприятия постоянно откладывалась, а сам завод периодически попадал в новостные сводки, напоминает lovesun.by

В СМИ писали про забракованный кабель, уложенный китайцами, про зловонный запах, который периодически накрывает Светлогорск и окрестности. 

В итоге в прошлом году был расторгнут контракт с генеральным подрядчиком — китайским предприятием CAMCE.

 
 
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Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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