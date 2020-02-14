Класс с приставкой «агро»: проявят ли школьники интерес к сельхозспециальностям?

Источник материала: Ивьевский край

В прошлом учебном году в некоторых школах Гродненского района появились первые агроклассы рассказывает газета "Перспектива" . В этом их число возросло. Получается, есть востребованность?



Видят перспективу



Первые классы с приставкой «агро» возникли в Квасовской, Коптевской, Ратичской, Свислочской средних школах, группы – в Вертелишковской СШ и ГУО «УПК Ясли-сад-средняя школа агрогородка Луцковляны». С этого года еще два открыты в Коптевке и Квасовке, группа – в Вертелишках. Правда, чтобы попасть в такой класс, одного желания работать в сельском хозяйстве недостаточно: средний балл по химии и биологии должен быть не менее шести, общий – не менее пяти.

В агроклассах старшеклассники, помимо стандартной школьной программы, на повышенном уровне изучают биологию и химию, посещают факультатив «Введение в сельское хозяйство», постигают азы растениеводства и животноводства, устройства сельхозтехники, организации производства и переработки продукции. Всему этому их учат не только педагоги, но и преподаватели Гродненского государственного аграрного университета, работники базовых хозяйств, с которыми, как правило, в данных школах налажено сотрудничество.



Ребята из агроклассов знают не понаслышке: современная сельскохозяйственная отрасль – это вовсе не ручной труд с применением устаревшей техники и технологий. Это суперсовременное оборудование, без изучения которого далеко не уйдешь.



Пожалуй, главным бонусом для учащихся агроклассов является возможное поступление в аграрный вуз по результатам собеседования. Данный вопрос находится на рассмотрении в Министерстве образования, сообщили в управлении образования Гродненского райисполкома.

Я садовником родился



В Квасовской СШ функционируют два агрокласса, в которых обучаются 25 школьников. Их созданию предшествовало многолетнее сотрудничество школы с Гродненским государственным аграрным университетом, наличие материальной базы и высококвалифицированных кадров. А самое главное, отметил директор Олег Хриптович, школьники охотно идут в сельское хозяйство. В свою очередь местный ПК имени В. И. КРЕМКО заинтересован в подготовке специалистов из числа местных школьников. Председатель хозяйства Сергей Кремко поддерживает идею практического погружения в аграрную профессию со школьной скамьи. Он также высказался о возможности выплаты дополнительных стипендий от производственного кооператива студентам, которые планируют вернуться на работу в родной агрогородок.



Особенно по душе школьникам занятия, которые проходят непосредственно на базе ПК. А летом они с удовольствием трудились в хозяйстве, находясь в лагере труда и отдыха.



В прошлом году агрокласс открыли и для десятиклассников Ратичской СШ. Как минимум трое из пятерых ребят собираются связать свое будущее с работой на селе. Школьники проводят исследования сферы сельского хозяйства. Помогают им в этом не только местные педагоги, но и преподаватели аграрного вуза. Здесь также дружат с базовыми хозяйствами – СПК «Гродненский» и СПК «Нива-2003», руководители которых готовы давать школьникам целевые направления при поступлении в аграрный вуз и даже выплатить первую стипендию, рассказала директор школы Янина Волковская.



К учебе в агроклассе ребят никто не принуждает. Дважды в год, весной и осенью, для девятиклассников организуют психолого-педагогический консилиум, где подробно изучаются и анализируются их запросы и интересы, учитывая пожелания и их родителей.



К слову, ратичские школьники охотно работают на земле – при школе есть собственный большой сад. Более того, на уроках труда старшеклассники постигают азы профессии садовника.