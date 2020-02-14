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В Минске при столкновении BMW и Kia пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки.
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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадали 21-летний водитель, 61-летний и 43-летний пассажиры Kia. Все трое были доставлены в медучреждение.
В организме водителя BMW содержалось 2,19 промилле алкоголя. Мужчине грозят лишение водительских прав и крупный штраф.
На неделе в Бресте в ДТП пострадал ребёнок.
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Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель BMW ехал по...
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