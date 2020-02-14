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В Минске при столкновении BMW и Kia пострадали три человека

14.02.2020 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель BMW ехал по Партизанскому проспекту в сторону улицы Ангарской. Автомобиль врезался в Kia, который стоял из-за запрещающего сигнала светофора. 

В Минске при столкновении BMW и Kia пострадали три человекаФото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Пострадали 21-летний водитель, 61-летний и 43-летний пассажиры Kia. Все трое были доставлены в медучреждение. 

В организме водителя BMW содержалось 2,19 промилле алкоголя. Мужчине грозят лишение водительских прав и крупный штраф. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 февраля примерно в полшестого вечера в Минске столкнулись две иномарки.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель BMW ехал по...
 
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