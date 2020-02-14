Собака застыла в смоле, превратившись в черное пятно, но теперь она празднует второй день рождения

Источник материала: Tut.by

В яме на пустыре возле аргентинского города Либертад дети заметили собаку, полностью застывшую в какой-то смоле. С помощью добрых людей ее удалось спасти. На то, что из этого вышло, обратил внимание twizz.ru





Родители детей, обнаруживших собаку, позвонили спасателям. Те приехали и вытащили бедолагу из ямы — но для того, чтобы отчистить ее от черной субстанции, нужна была дополнительная помощь, которую нашли с помощью соцсетей. Отмывать собаку приехали волонтеры из некоммерческой организации Proyecto 4 Patas.





По словам волонтеров, сцена, которую они увидели, была «душераздирающей». Собака была почти на 100% покрыта черной субстанцией, которая залила все — даже уши, глаза и рот. Местные жители тоже не остались в стороне и принесли масло, которым тут же начали отчищать бедолагу.













Чтобы отмыть собаку потребовалось 8 волонтеров, 9 часов, 50 литров масла и 3 ванны с моющим средством. А все для того, чтобы собака, которую назвали Алоэ, смогла отпраздновать свой второй день рождения!











