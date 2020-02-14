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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без Ангелы Меркель

14.02.2020 12:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.




В числе подтвержденных участников форума значатся генеральные секретари НАТО, Интерпола и ОБСЕ Йенс Столтенберг, Юрген Сток, Томас Гремингер, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и ряд других, передает sputnik.md

В этом году не будет на конференции канцлера Германии Ангелы Меркель. На протяжении последних лет она посещает этот форум раз в два года и была на концеренции в 2019 году. 

В этом году Германию представят президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле



На нынешней конференции будут по традиции обсуждаться актуальные вопросы безопасности. В частности, рассмотрят ситуацию в Сирии и Ливии, ядерное разоружение, энергетическую политику и глобальное здравоохранение.

В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения на форуме станет вспышка коронавируса в Китае.

Основанная в 1963 году Мюнхенская конференция по безопасности - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.
 
 
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Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.
 
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