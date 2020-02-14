Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без Ангелы Меркель













Йенс Столтенберг, Юрген Сток, Томас Гремингер, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и ряд других, передает sputnik.md В числе подтвержденных участников форума значатся генеральные секретари НАТО, Интерпола и ОБСЕгоссекретарь США, президент Франции, канцлер Австриии ряд других, передает





Ангелы Меркель. На протяжении последних лет она посещает этот форум раз в два года и была на концеренции в 2019 году. В этом году не будет на конференции канцлера Германии. На протяжении последних лет она посещает этот форум раз в два года и





В этом году Германию представят президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле.













На нынешней конференции будут по традиции обсуждаться актуальные вопросы безопасности. В частности, рассмотрят ситуацию в Сирии и Ливии, ядерное разоружение, энергетическую политику и глобальное здравоохранение.





В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения на форуме станет вспышка коронавируса в Китае.





Основанная в 1963 году Мюнхенская конференция по безопасности - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.



