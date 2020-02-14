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Под Солигорском мужчина жил в доме из мусора и случайно поджёг себя

14.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

13 февраля в 15:30 спасателям от дежурной медсестры поступило сообщение о том, что с диагнозом «ожоги нижних и верхних конечностей» госпитализирован мужчина.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что он проживал в самостоятельно сооруженном жилище из мусора в лесном массиве возле полигона твердых коммунальных отходов деревни Дубеи Солигорского района. Со слов пострадавшего, ожоги были получены в результате загорания на нем одежды. Он был обнаружен знакомым, который доставил его к полигону, куда была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В результате огнем повреждены личные вещи пострадавшего. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.


Лидер-Пресс

 
 
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13 февраля в 15:30 спасателям от дежурной медсестры поступило сообщение о том, что с диагнозом «ожоги нижних и верхних конечностей» госпитализирован мужчина.
 
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Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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