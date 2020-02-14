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Британка показала, какое ее тело считалось бы красивым в разные десятилетия
Источник материала: Tut.by
31-летняя Алекс Лайт отредактировала свои фотографии так, чтобы ее фигура соответствовала «идеальной» по стандартам разных десятилетий — c 1950-х до наших дней. Пост, которым девушка продемонстрировала нереалистичность и изменчивость моды на внешность, стал популярным в соцсетях, пишет
Алекс рассказала, что идея пришла к ней во время чтения материала об опасности
В 1950-х была популярна фигура «песочные часы», как у Мэрилин Монро.
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31-летняя Алекс Лайт отредактировала свои фотографии так, чтобы ее фигура соответствовала «идеальной» по стандартам разных десятилетий - c 1950-х до наших дней.
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