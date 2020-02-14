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Британка показала, какое ее тело считалось бы красивым в разные десятилетия

14.02.2020 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31-летняя Алекс Лайт отредактировала свои фотографии так, чтобы ее фигура соответствовала «идеальной» по стандартам разных десятилетий — c 1950-х до наших дней. Пост, которым девушка продемонстрировала нереалистичность и изменчивость моды на внешность, стал популярным в соцсетях, пишет Daily Mail.

Алекс рассказала, что идея пришла к ней во время чтения материала об опасности «бразильской подтяжки ягодиц»: «Это такая рискованная процедура, но люди все равно на это идут из-за стандартов красоты — которые изменятся через десять лет!»

В 1950-х была популярна фигура «песочные часы», как у Мэрилин Монро.



В 1960 и 1970-х красивыми считались хрупкость и субтильность.


В 1980-х в моду вошло более атлетичное телосложение.


В 1990-х пришло время «героинового шика».


В 2000-х все равнялись на «ангелов» Victoria’s Secret.


А в 2010-х — на Ким Кардашьян.


«Раз уж эти идеалы так условны, почему бы просто не быть собой?» — спрашивает британка.

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31-летняя Алекс Лайт отредактировала свои фотографии так, чтобы ее фигура соответствовала «идеальной» по стандартам разных десятилетий - c 1950-х до наших дней.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
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