Британка показала, какое ее тело считалось бы красивым в разные десятилетия

Источник материала: Tut.by

31-летняя Алекс Лайт отредактировала свои фотографии так, чтобы ее фигура соответствовала «идеальной» по стандартам разных десятилетий — c 1950-х до наших дней. Пост, которым девушка продемонстрировала нереалистичность и изменчивость моды на внешность, стал популярным в соцсетях, пишет Daily Mail .

Алекс рассказала, что идея пришла к ней во время чтения материала об опасности «бразильской подтяжки ягодиц» : «Это такая рискованная процедура, но люди все равно на это идут из-за стандартов красоты — которые изменятся через десять лет!»

В 1950-х была популярна фигура «песочные часы», как у Мэрилин Монро.





В 1960 и 1970-х красивыми считались хрупкость и субтильность.





В 1980-х в моду вошло более атлетичное телосложение.





В 1990-х пришло время «героинового шика».





В 2000-х все равнялись на «ангелов» Victoria’s Secret.





А в 2010-х — на Ким Кардашьян.





«Раз уж эти идеалы так условны, почему бы просто не быть собой?» — спрашивает британка.



