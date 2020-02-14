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Лукашенко выучил новое слово: обвинил Кремль в "инкорпорации" Беларуси
Источник материала: Партизан
Лукашенко в Светлогорске снова всех убеждал, что он главный в отстаивании независимости страны.
"Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой", - заявил Лукашенко в Светлогорске.
"Они (видимо, Россия - прим. БП) понимают интеграцию, как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", -
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Лукашенко в Светлогорске снова всех убеждал, что он главный в отстаивании независимости страны.
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