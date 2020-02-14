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Депутат Палаты представителей Валентина Ражанец проведёт приём граждан в Слуцке
14.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В понедельник, 17 февраля, прием граждан по личным вопросам в Слуцке проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Витальевна Ражанец.
Приём граждан пройдёт с 9:00 до 11:00 в кабинете №111 административного здания Слуцкого райисполкома по ул. Ленина, д. 189. Предварительная запись по телефону 7-56-09.
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В понедельник, 17 февраля, прием граждан по личным вопросам в Слуцке проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина...
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