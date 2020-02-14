«Мониторили общественное мнение». «Минсктранс» ответил на петицию про «правило 15 секунд»

Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» ответил на петицию насчет «правила 15 секунд», которое отменили, едва придумав. И, похоже, передумал отключать бесконтактную оплату в трамвае № 6 — такие планы тоже громко критиковали.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Минсктранс» ответил на петицию, в которой горожане требовали отменить «правило 15 секунд». Напомним, у транспортников была идея блокировать валидаторы и компостеры вскоре после закрытия дверей — так хотели бороться с «зайцами». В автобусах даже успели пустить объявления на этот счет, но после громкого общественного возмущения от плана отказались.

«Минсктранс» отмечает, что объявления озвучивали «для мониторинга общественного мнения».

«Конкретная дата вступления в действие решения о блокировке оплаты проезда предприятием не была определена. Данная инициатива предприятия не была поддержана Минским горисполкомом и отменена», — отмечается в письме, подписанном гендиректором Леонтием Папенком.

В начале февраля предприятие заявляло и о намерении отключить возможность оплачивать проезд бесконтактной картой (такая функция и так работает лишь в одном трамвайном маршруте Минска в тестовом режиме). После негативного отзыва на эту идею, формулировки у транспортников стали более мягкими, а бесконтактная оплата в трамваях № 6 продолжает работать.

— Есть некоторые у нас технические аспекты, которые вызывают у нас сомнение. Сейчас мы, не закрывая опытную эксплуатацию, пытаемся решить вопрос, устранить, и тогда уже будем принимать решение дальше, — рассказала в эфире телеканала «СТВ» заместитель гендиректора «Минсктранса» Елена Романова.

Она добавила, что сейчас транспортники работают над новым проектом.

«Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис, и пассажиры смогут оплачивать проезд не выходя из дома».

Как именно это будет работать, пока не сообщается.