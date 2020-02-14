ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мониторили общественное мнение». «Минсктранс» ответил на петицию про «правило 15 секунд»

14.02.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» ответил на петицию насчет «правила 15 секунд», которое отменили, едва придумав. И, похоже, передумал отключать бесконтактную оплату в трамвае № 6 — такие планы тоже громко критиковали.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Минсктранс» ответил на петицию, в которой горожане требовали отменить «правило 15 секунд». Напомним, у транспортников была идея блокировать валидаторы и компостеры вскоре после закрытия дверей — так хотели бороться с «зайцами». В автобусах даже успели пустить объявления на этот счет, но после громкого общественного возмущения от плана отказались.

«Минсктранс» отмечает, что объявления озвучивали «для мониторинга общественного мнения».

«Конкретная дата вступления в действие решения о блокировке оплаты проезда предприятием не была определена. Данная инициатива предприятия не была поддержана Минским горисполкомом и отменена», — отмечается в письме, подписанном гендиректором Леонтием Папенком.

В начале февраля предприятие заявляло и о намерении отключить возможность оплачивать проезд бесконтактной картой (такая функция и так работает лишь в одном трамвайном маршруте Минска в тестовом режиме). После негативного отзыва на эту идею, формулировки у транспортников стали более мягкими, а бесконтактная оплата в трамваях № 6 продолжает работать.

— Есть некоторые у нас технические аспекты, которые вызывают у нас сомнение. Сейчас мы, не закрывая опытную эксплуатацию, пытаемся решить вопрос, устранить, и тогда уже будем принимать решение дальше, — рассказала в эфире телеканала «СТВ» заместитель гендиректора «Минсктранса» Елена Романова.

Она добавила, что сейчас транспортники работают над новым проектом.

«Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис, и пассажиры смогут оплачивать проезд не выходя из дома».

Как именно это будет работать, пока не сообщается.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минсктранс» ответил на петицию насчет «правила 15 секунд», которое отменили, едва придумав. И, похоже, передумал отключать бесконтактную оплату в трамвае № 6 -...
 
Новости дня
Новости разные
 
По какому маршруту в Минске запустят скоростной трамвай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика