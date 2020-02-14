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«Мониторили общественное мнение». «Минсктранс» ответил на петицию про «правило 15 секунд»
Источник материала: Tut.by
«Минсктранс» ответил на
«Минсктранс» ответил на петицию, в которой горожане требовали отменить «правило 15 секунд». Напомним, у транспортников
«Минсктранс» отмечает, что объявления озвучивали «для мониторинга общественного мнения».
«Конкретная дата вступления в действие решения о блокировке оплаты проезда предприятием не была определена. Данная инициатива предприятия не была поддержана Минским горисполкомом и отменена», — отмечается в письме, подписанном гендиректором Леонтием Папенком.
В начале февраля предприятие заявляло и о намерении отключить возможность оплачивать проезд бесконтактной картой (такая функция и так работает лишь в одном трамвайном маршруте Минска в тестовом режиме). После негативного отзыва на эту идею, формулировки у транспортников стали более мягкими, а бесконтактная оплата в трамваях № 6 продолжает работать.
— Есть некоторые у нас технические аспекты, которые вызывают у нас сомнение. Сейчас мы, не закрывая опытную эксплуатацию, пытаемся решить вопрос, устранить, и тогда уже будем принимать решение дальше, —
Она добавила, что сейчас транспортники работают над новым проектом.
«Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис, и пассажиры смогут оплачивать проезд не выходя из дома».
Как именно это будет работать, пока не сообщается.
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«Минсктранс» ответил на петицию насчет «правила 15 секунд», которое отменили, едва придумав. И, похоже, передумал отключать бесконтактную оплату в трамвае № 6 -...
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