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По какому маршруту в Минске запустят скоростной трамвай
Источник материала: БДГ
Первый маршрут скоростного трамвая пройдет по территории района Сухарево.
Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила глава дорожного отдела УП «Минскинжпроект» Елена Веренько. По ее словам, проект по запуску этого вида транспорта включен в генплан развития Минска.
Планируется провести трассу от улицы Шаранговича через улицу Пономаренко до улицы Харьковской, а затем через железную дорогу до улицы Клары Цеткин. Там маршрут соединится с действующим трамвайным кольцом.
Напомним, о возможности запуска нового рельсового транспорта Анатолий Сивак
Мэр
В Минске количество транспорта будет увеличиваться, поэтому нужно развивать общественный транспорт. Мэр тогда рассказал также о проекте скоростного трамвая и работе над бизнес-планом.
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Первый маршрут скоростного трамвая пройдет по территории района Сухарево.
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