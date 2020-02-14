По какому маршруту в Минске запустят скоростной трамвай

Первый маршрут скоростного трамвая пройдет по территории района Сухарево.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила глава дорожного отдела УП «Минскинжпроект» Елена Веренько. По ее словам, проект по запуску этого вида транспорта включен в генплан развития Минска.

Планируется провести трассу от улицы Шаранговича через улицу Пономаренко до улицы Харьковской, а затем через железную дорогу до улицы Клары Цеткин. Там маршрут соединится с действующим трамвайным кольцом.

Напомним, о возможности запуска нового рельсового транспорта Анатолий Сивак сообщил 11 марта в ходе доклада президенту.

Мэр рассказал , что в столице возникает много проблем из-за ДТП или ремонтно-строительных работ, в результате чего бывают заторы как личного, так и общественного транспорта.

В Минске количество транспорта будет увеличиваться, поэтому нужно развивать общественный транспорт. Мэр тогда рассказал также о проекте скоростного трамвая и работе над бизнес-планом.