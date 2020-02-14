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Белый Квадрат: узнай все тренды эффективности маркетинга и коммуникаций 2020

14.02.2020 11:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Белый Квадрат: узнай все тренды эффективности маркетинга и коммуникаций 2020

Деловая и культурная программа фестиваля ежегодно объединяет в Минске участников из более 30 стран. На площадках «Белого Квадрата» можно запросто встретить персон, уже давно покоривших креативный Олимп – одного из самых награждаемых креативщиков Германии Матиаса Харбека; создающего все рекламу Nike в Европе выходца из российского «Восхода» Евгения Примаченко; лауреата Рейтинга самых награждаемых исполнительных креативных директоров мира Малека Горайба; возглавлявшего жюри дизайна в Каннах Тристана Мачереля; одного из самых влиятельных и награждаемых итальянских креативных директоров в мире Вики Гитто; основателя агентства, неоднократно входившего в пятерку самых эффективных независимых агентств мира Виталия Кокошко и многих других ярчайших представителей индустрии коммуникаций.

Время как никогда активно бросает свои вызовы, информационная война за внимание потребителя обострилась во всех каналах коммуникаций. Как брендам быть эффективными? Как маркетолагам выстроить креативные коммуникации, чтобы проекты приносили измеримые бизнес-результаты? Какие действия реально работают сегодня и что необходимо предпринять, чтобы все сработало завтра? Мы не опаздываем. Мы не спешим. Мы вовремя. Мы побеждаем. Время побеждать – наше время. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ! – слоган «Белого Квадрата» 2020.

XII «Белый Квадрат» представит обширную и разнообразную деловую и образовательную программу, освещающую ключевые тренды международной индустрии коммуникаций, насыщенную актуальными во всем мире инсайтами по развитию бизнеса и ориентированную, в первую очередь, на руководителей и топ-маркетологов предприятий. В течение трех дней на фестивале пройдет свыше 70 мастер-классов и дискуссионных панелей об эффективных идеях и креативных и инновационных лайфхаках в области маркетинга, брендинга, медиа, digital-рекламы, доказавших свою результативность на рынках разных стран.

Хедлайнеры «Белого Квадрата» – признанные лидеры мировой индустрии коммуникаций из 25 стран, создатели успешных проектов по продвижению брендов и повышению конкурентоспособности бизнеса, неоднократно отмечавшиеся престижными наградами, в том числе золотом Cannes Lions, которые на примере реальных кейсов продемонстрируют эффективные стратегии и прогрессивные техники решения современных бизнес-задач.

Хедлайнеры фестиваля

*Полный перечень хедлайнеров и спикеров фестиваля находится в стадии формирования и будет дополнен.

До 28 февраля действуют самые льготные условия аккредитации на фестиваль! Стоимость участия для одного представителя от организации составляет 590 BYN + НДС.Заполнить бланк-заявку можно онлайн на официальном сайте «Белого Квадрата» adfest.by. Организатор фестиваля «Белый Квадрат» – Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси.

Справки по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 17 204 18 99.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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15-17 апреля профессиональное креативное сообщество стран ближнего и дальнего зарубежья соберется в белорусской столице на XII Международном фестивале маркетинга и...
 
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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