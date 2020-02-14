ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Под гребнем волны…»: с начала года 4 человека оказались за бортом судна и погибли

14.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Навигационный период для эксплуатации маломерных судов 2020 года в нашей стране начался с трагических случаев.

Произошли они на озере Освейском Верхнедвинского района Витебской области. 15 и 20 января ветер в регионе был настолько сильным, что высота волн достигала 1 метра. В результате нарушения правил пользования маломерными судами в таких условиях произошло их опрокидывания.

В результате происшествий погибли 4 человека (1973 г.р., 1981 г.р., 1986 г.р., 1991 г.р.). На всех были спасательные жилеты, однако даже они не спасли в экстремальных условиях. Вероятность гибели в холодной воде очень высока, особенно при сильном ветре и большой волне. В условиях сегодняшнего дня гибель человека, оказавшегося за бортом судна, наступает уже через 15-20 минут.

Необходимо помнить еще и о том, что в плохую погоду невысока вероятность того, что кто-то станет очевидцем происшествия, вызовет специалистов и окажет своевременную необходимую помощь.

Хотелось бы предостеречь наших граждан: не эксплуатируйте маломерные суда до установления благоприятных погодных условий, не подвергайте свою жизнь опасности.

Цените свою жизнь, соблюдайте правила пользования маломерными судами.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навигационный период для эксплуатации маломерных судов 2020 года в нашей стране начался с трагических случаев.
 
Новости дня
Новости разные
 
ТОП соцсетей. Какие приложения чаще используют для переписок и разговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика