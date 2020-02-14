«Под гребнем волны…»: с начала года 4 человека оказались за бортом судна и погибли

Источник материала: Новости Дзержинска

Навигационный период для эксплуатации маломерных судов 2020 года в нашей стране начался с трагических случаев.

Произошли они на озере Освейском Верхнедвинского района Витебской области. 15 и 20 января ветер в регионе был настолько сильным, что высота волн достигала 1 метра. В результате нарушения правил пользования маломерными судами в таких условиях произошло их опрокидывания.

В результате происшествий погибли 4 человека (1973 г.р., 1981 г.р., 1986 г.р., 1991 г.р.). На всех были спасательные жилеты, однако даже они не спасли в экстремальных условиях. Вероятность гибели в холодной воде очень высока, особенно при сильном ветре и большой волне. В условиях сегодняшнего дня гибель человека, оказавшегося за бортом судна, наступает уже через 15-20 минут.

Необходимо помнить еще и о том, что в плохую погоду невысока вероятность того, что кто-то станет очевидцем происшествия, вызовет специалистов и окажет своевременную необходимую помощь.

Хотелось бы предостеречь наших граждан: не эксплуатируйте маломерные суда до установления благоприятных погодных условий, не подвергайте свою жизнь опасности.

Цените свою жизнь, соблюдайте правила пользования маломерными судами.



