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ТОП соцсетей. Какие приложения чаще используют для переписок и разговоров

14.02.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ТОП соцсетей. Какие приложения чаще используют для переписок и разговоров
pixabay.com

Социальные сети и мессенджеры сегодня — неотъемлемая часть жизни людей. В них они обмениваются новостями, делятся событиями, публикуют фото. Представить себя сейчас без какого-либо приложения для общения практически невозможно. У всех абонентов сотовых операторов есть хотя бы одно из них, а у многих — и весь комплект. При этом вызывает особый интерес то, какое же из них является наиболее востребованным.

Столичные пользователи

Столичный регион сохраняет за собой лидерство по доле активных пользователей интернета. По итогам 2019 года (такую статистику приводят сотовые операторы) 65% всего мобильного трафика в столице приходится на соцсети и мессенджеры. Несмотря на то, что год к году голосовой трафик сети в Москве и области увеличивается, — прирост составил 39% — абоненты отдают предпочтение дата-каналам. Качество современных сетей позволяет совершать звонки в WhatsApp и Viber, отмечают операторы, подводя свои итоги.

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Так, например, рейтинг самых популярных мессенджеров среди столичных абонентов Tele2 открывает WhatsApp. В тройку также вошли Viber и Facebook Messenger. Лидером среди соцсетей стала площадка «ВКонтакте». Что интересно, Instagram занял лишь третью позицию: на один пункт приложение для обмена фотографиями и видеозаписями обогнали «Одноклассники». Такое распределение связано с наполнением каждой соцсети и интересами аудитории. Так, «ВКонтакте» предлагает абонентам большой выбор музыки, Instagram сосредоточен на видеоконтенте, а «Одноклассников» выбирают за развлекательный интерактивный контент.

Сегодня абонентам сотовых операторов нередко предлагается безлимитный доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», Facebook и Instagram. Услуга, как правило, уже включена в различные тарифные планы. Например, такие, как «Везде онлайн», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+»: дополнительно оплачивать безлимит на соцсети не потребуется. Также у абонентов есть возможность пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и «ТамТам», не расходуя пакет интернета.

Российские пользователи сотовых сетей становятся все более «цифровыми» и самостоятельными: абоненты все чаще используют современные онлайн-каналы для консультаций. И вариантов обратной связи с абонентами также становится все больше. Так, Tele2 является новатором в сфере абонентского обслуживания: оператор первым запустил поддержку в WhatsApp.

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«Мы видим, что наши клиенты все больше предпочитают общение онлайн: это удобно, быстро и функционально. Прорабатывая новые продуктовые предложения, мы руководствуемся принципом „быть там, где удобно абоненту“. Так, большинство тарифов предоставляет возможность всегда оставаться на связи и общаться с друзьями и родственниками онлайн, не расходуя пакетный трафик. Кроме того, WhatsApp — лидер по количеству пользователей в России — стал еще и каналом поддержки наших клиентов. Здесь абоненты могут быстро решить любые вопросы, связанные с использованием тарифов и услуг оператора», — отмечает коммерческий директор макрорегиона «Москва» сотового оператора Антон Кондратов.

 
Теги: Новости
 
 
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Lida.Info
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