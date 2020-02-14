|
В Минске мужчина решил перейти дорогу, несмотря на ограждение, и попал под машину
Источник материала: Tut.by
Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля,
Авария произошла днем 14 февраля на улице Мстиславца. По информации инспекторов, 29-летняя женщина-водитель Mazda ехала со стороны улицы Жасминовой. При повороте направо на улицу Туровского она сбила 29-летнего мужчину, который перепрыгнул пешеходное ограждение и переходил дорогу вне перехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)