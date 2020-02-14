В Минске мужчина решил перейти дорогу, несмотря на ограждение, и попал под машину

Источник материала: Tut.by

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 14 февраля на улице Мстиславца. По информации инспекторов, 29-летняя женщина-водитель Mazda ехала со стороны улицы Жасминовой. При повороте направо на улицу Туровского она сбила 29-летнего мужчину, который перепрыгнул пешеходное ограждение и переходил дорогу вне перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.