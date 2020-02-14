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Глава МИД Швейцарии попросил Лукашенко отменить смертную казнь

14.02.2020 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам переговоров 13 февраля в Минске заявил, что лично попросил президента Беларуси отменить смертную казнь.

«Мы рассчитываем, что Беларусь будет идти по пути демократизации, соблюдения прав человека. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный, — сказал он. — Мы считаем, что направление движения Беларуси правильное. Как любой демократический процесс, он требует времени и усилий. Швейцария готова со своей стороны оказать необходимую поддержку».

Кассис подчеркнул, что Швейцария выступает против применения смертной казни (Беларусь — единственная в Европе страна, где применяется смертная казнь), 
пишут naviny.by.

«Это та тема, которую я поднимал в беседе и со своим коллегой, и с президентом Беларуси. Мы считаем важным шагом белорусской стороны в этом направлении деятельность парламентской рабочей группы по вопросу отмены смертной казни», — сказал глава МИД Швейцарии.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам переговоров 13 февраля в Минске заявил, что лично попросил президента Беларуси отменить смертную казнь.
 
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