Сегодня - Международный день книгодарения

Источник материала: Ивьевский край

У большинства людей 14 февраля ассоциируется с Днем всех влюбленных или Днем святого Валентина. Этот праздник отмечают все, кому не чужда романтика и в чьем сердце живет любовь. Однако, любить можно не только другого человека, но и тысячи других вещей. И вот именно в этот день, помимо прекрасного чувства, чествуют еще и книги. Потому что 14 февраля – Международный день книгодарения. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких технологий.

Международный день книгодарения появился на свет в 2012 году. Инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Первыми инициативу многодетной мамы поддержали ее знакомые блогеры, друзья по соцсетям, сотрудники, деловые партнеры. Позже необычную идею подхватили жители разных государств, и она довольно быстро распространилась по всему миру.

Дарите книги с любовью!