«Минсктранс» ответил, зачем минчанам говорили о «правиле 15 секунд», которое всех взбесило

Источник материала: KYKY

«Минсктранс», изобревший «правило 15 секунд», в котором безупречно все, ответил на петицию. Это электронное обращение после того, как массы узнали об иницативе транспортников, появилось мгновенно – и в нем требовали, чтобы пассажиров общественного транспорта Минска не стесняли новыми ограничениями. «Минсктранс» снова высказался о 15 секундах, которые не разозлили только ленивого.

Как развивались события

3 февраля замгендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик заявляет, что в Минске будут блокировать валидаторы в автобусах через 15 секунд после отъезда от остановки. Объявления о новых правилах начинают звучать в автобусах. Тозик говорит, такая мера заставит людей платить за проезд.

Интернет ломается, молниеносно запускаются три петиции. В первой требуют отменить правило оплаты проезда за 15 секунд после входа. Во второй – вернуть оплату проезда картой в наземном транспорте («Минсктранс» около полугода тестировал эту опцию в трамвае №6, а потом сообщил, что в течение недели проект завершится). В третьей – уволить руководство «Минсктранса».

4 февраля директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов заявляет, что блокировать валидаторы не будут. Идею, озвученную Тозиком, на предприятии отвергли. Тем не менее одна из петиций (с просьбой лишь упразднить «правило 15 секунд» и с тысячью подписей) уходит в «Минсктранс».

Что ответили

«Речевая информация о блокировке системы во время движения транспорта была размещена в автобусах для мониторинга общественного мнения пассажиров. Конкретная дата вступления в действие решения о блокировке оплаты проезда предприятием не была определена. Данная инициатива предприятия не была поддержана Минским горисполкомом и отменена», – отметили в письме, которое подписал гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок.