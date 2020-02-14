"Чтобы не продавать древесину за бесценок" - Лукашенко рассказал о замысле строительства завода в Светлогорске

Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси посещает завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы, передает корреспондент БЕЛТА.





Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. "Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году", - сказал он.

Глава государства особо обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК​ дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.









Как доложили Президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

"Это наше богатство (лесные ресурсы. - Прим. БЕЛТА). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия", - подчеркнул белорусский лидер.

Сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована на международных рынках и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве обоев, упаковочных, писчих и полиграфических бумаг, картона, изделий санитарно-гигиенического назначения. На постсоветском пространстве таких современных производств нет. На сегодня Светлогорский ЦКК - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. "Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году", - сказал он.

Глава государства особо обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК​ дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.





Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Также в приоритете использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика

Как доложили Президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

"Это наше богатство (лесные ресурсы. - Прим. БЕЛТА). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко: государство должно получать отдачу от иностранных инвестиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Об этом он заявил сегодня, посещая Светлогорский ЦКК , передает корреспондент БЕЛТА.

Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.

"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - подчеркнул глава государства.

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Александр Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства на Светлогорском ЦКК







Президента Беларуси Александра Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения предприятия глава государства поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. "Дурно пахнущего нет?" - спросил он.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров заверил, что проблем нет. "Иначе мы бы не подписали акт ввода (предприятия. - Прим. БЕЛТА)", - сказал руководитель концерна.

Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность. Александр Лукашенко подчеркнул, что главная задача сейчас - получение большей добавленной стоимости выпускаемой продукции.