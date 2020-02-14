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Лукашенко рассказал о замысле строительства завода в Светлогорске

14.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения. «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он.

Глава государства особо обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК​ дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как доложили Президенту, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

«Это наше богатство (лесные ресурсы. — Прим. БЕЛТА). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — подчеркнул белорусский лидер.

Сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована на международных рынках и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве обоев, упаковочных, писчих и полиграфических бумаг, картона, изделий санитарно-гигиенического назначения. На постсоветском пространстве таких современных производств нет. На сегодня Светлогорский ЦКК — единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Также в приоритете использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика.

Источник: БЕЛТА

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Светлогорский ЦКК, на базе которого построен завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Сразу...
 
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