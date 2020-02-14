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Что скрывается за арестами "сахарных боссов"?

14.02.2020 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 февраля Лукашенко выступил с обличением директоров сахарных заводов, которых накануне арестовали. Причина – мошеннические схемы, в которых якобы принимали участие руководители предприятий.

Что скрывается за арестами "сахарных боссов"?
Что, по мнению экономиста Сергея Чалого, подталкивает директоров заводов к коррупционному заработку и как с этим связана модернизация предприятий – об этом в очередном выпуске программы «Давайте разбираться. Экономика с Чалым» на телеканале Белсат.

Сахарные заводы, руководителей которых арестовали, в свое время прошли модернизацию с привлечением государственных средств. Однако, несмотря на все меры, предприятия, за исключением Слуцкого завода, остаются убыточными.

Главную причину Сергей Чалый видит именно в непродуманной модернизации. Она происходит по схеме, когда государство приходит на частный завод и предлагает провести модернизацию. От такого предложения владельцам предприятия отказываться не приходится. 

Главное условие модернизации – то, что деньги, которые выделяет государство, нужно учесть как вклад в уставный капитал этого предприятия. По сути, завод становится государственным.


После модернизации сахарные заводы выпускают больше, чем нужно для внутреннего потребления, сбыта продукции в Россию тоже нет. Выжить предприятиям позволяет только государственная поддержка, которую они получают в течение нескольких лет. 

Специально для них на 15% снижают цены на сырье, газ, на котором они работают, а Министерство антимонопольного регулирования и торговли искусственно ограничивает снизу цены на продукцию.

«Результатом становится то, что вы – уже не владелец завода – работаете на убыточным предприятии. Какая у вас мотивация? Прибылей нет, дивидендов нет, ничего нет. И такая разница в ценах – результат того, что государство сначала проводит эту бездумную модернизацию, а потом – с помощью государственной поддержки и различных механизмов создает такие искривления на рынке, которыми можно воспользоваться, чтобы заработать», – объясняет Сергей Чалый.

«Как ни воровать в этой ситуации!» – резюмирует журналист Станислав Ивашкевич.

Условия, способствующие коррупции, после модернизации предприятий повторяются столько раз, что становятся уже предсказуемыми.

По словам экономиста Чалого, главный вопрос в том, коррупция – непредвиденное последствие непродуманной модернизации или именно такая модернизация – необходимое условие для того, чтобы возникали схемы коррупционного заработка.
 
 
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4 февраля Лукашенко выступил с обличением директоров сахарных заводов, которых накануне арестовали. Причина – мошеннические схемы, в которых якобы принимали...
 
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