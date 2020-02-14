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Они вернулись победителями. Осиповичский район

14.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Станислав Иосифович Лукашевич (1923-2003). Во время войны находился в партизанском отряде № 210 им. Сталина 1-й Осиповичской бригады. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны».


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Константин Павлович Астрашонок (1915-1996). Родился в Каменичах. Призван по мобилизации в июле  1944 г. Служил в 1095-м стрелковом полку 329-й стрелковой дивизии 50-й армии. Командир расчета. Освобождал крепость Осовец, Кенигсберг. Награжден орденами Славы ІІІ степени (16.02.1945), Отечественной войны ІІ степени.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Альберт Павлович Барановский (1926-2003). Во время Великой Отечественной войны находился в партизанском отряде № 212 имени С.С. Сумченко осиповичского соединения. Награжден орденами Отечественной войны ІІ и І степеней, Красной Звезды.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Николай Федорович Дивак (1916-2001). Родился в Каменичах. В сентябре 1939 г. призван в армию, на фронте — с первых дней войны, служил в 133-м стрелковом полку 3-го Украинского фронта. Был трижды ранен. Демобилизовался в звании ефрейтора в мае 1945 г. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» (1945 г.).

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Лаврентий Иванович Обидин (1916-1996). Уроженец Калужской области. На фронте — с июня 1941 г. Служил в 342-м отдельном линейном батальоне связи. Демобилизовался в мае 1945 г. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Жил в Осовке.


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Сигизмунд Станиславович Алешкевич (1905-1993). Уроженец Червенского района. Жил в д. Цезарёво. На фронте — с июля 1944 г. Служил в стрелковом полку. Участвовал в освобождении Польши. В октябре получил ранение и демобилизовался. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны І степени.


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Михаил Степанович Алехнович (1925-1994). Родился в Каменичах. Призван в армию в январе 1945 г. Служил в 109-м отдельном полку связи. Награжден медалью «За победу над Германией».


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Никонор Иванович Баранов (1909-1989). Родился в Притерпе. Призван в армию в июле 1944 г. Был танкистом. Освобождал Польшу, Чехословакию. Получил ранение. Награжден ме- далью «За победу над Германией».

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Даниил Денисович Бедункевич (1923-1991). Родился в Каменичах. С 1943 по июль 1944 гг. находился в партизанском отряде Г.Н. Борозны бригады Н.Ф. Королева. Призван на фронт в июле 1944 г. Служил в 30-м стрелковом полку. Был четырежды ранен. Демобилизован в мае 1945 г. Награжден медалью «За победу над Германией».


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Павел Павлович Алешкевич (1904-1996). Родился в Каменичах. Партизан отряда им. Сталина Осиповичского соединения с июня 1943 по июль 1944 гг. Награжден медалями «За боевые за-слуги» и «За победу над Германией», орденом Отечественной войны ІІ степени.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Михаил Максимович Викторчик (1925-1999). Родился в Каменичах. Мобилизован в июле 1944 г. Стрелок 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши. Был ранен. Демобилизован в ноябре. Жил в Яновке. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны І степени.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Антон Викентьевич Живица (1911-1992). Родился в Каменичах. Был партизаном 210-го отряда им. Сталина. На фронте — с июля 1944 по январь 1945 гг. Демобилизован по ранению. Жил после войны в Осовке. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени.


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Владимир Петрович Кривцов (1924-1996). Уроженец Кличевского района. В действующей армии — с июля 1941 по апрель 1947 гг. Служил в 75-м стрелковом полку 14-го отдельного батальона химзащиты 17-й стрелковой дивизии. Был командиром отделения. Участник Курской битвы, обороны Ленинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».


Они вернулись победителями. Осиповичский район

Станислав Иосифович Судник (1921-2012). Уроженец Кличевского района. В действующей армии — с июля 1944 г. Служил командиром стрелкового отделения 14-го стрелкового полка. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны ІІ степени. Жил в д. Цезарёво.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Кирилл Захарович Шухтуев (1921-1995). Уроженец Нуриманского района Башкирской АССР. На фронте — с ноября 1941 г. Окончил курсы танкистов. Получил звание лейтенанта и специальность механика-водителя танка. Служил в 81-ой танковой бригаде Калининского фронта. Защищал Москву, Ржев.  Освобождал Кенигсберг. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны І степени.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Иван Федорович Якушко (1914-2002). Уроженец Черниговской области. В действующей армии — с июля 1941 по январь 1947 гг. В 28-м зенитном стрелковом полку был поваром, в 81-м запасном артполку — стрелком. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны ІІ степени.

Они вернулись победителями. Осиповичский район

Анна Петровна Якушко (1922-2013). Партизанка Осиповичского соединения с октября 1943 по июль 1944 гг. Награждена орденом Отечественной войны ІІ степени.

 

(Продолжение следует).

 
 
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Станислав Иосифович Лукашевич (1923-2003). Во время войны находился в партизанском отряде № 210 им. Сталина 1-й Осиповичской бригады. Награжден медалью «Партизану...
 
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