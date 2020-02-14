«В торт попросили спрятать айфон». Истории парочек, которые зарабатывают на сладостях

Источник материала: Tut.by

Раньше они работали в офисе, а сейчас все свое время тратят на сладкое. GO.TUT.BY рассказывает истории двух семей, которых объединяет кухня и любовь к шоколаду — и это, к слову, никак не отражается на их фигуре.

История № 1. Как айтишники Катя и Саша стали кондитерами



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Катя и Саша Неноглядовы познакомились на корпоративе: молодые люди работали в разных подразделениях одной IT-компании. Катя с экономическим образованием успела побыть и логистом, и бизнес-аналитиком, Саша всегда занимался программированием.

Когда пара сошлась, Катя уже увлекалась выпечкой: делала дома капкейки, французские макаронс и тортики. В какой-то момент приготовленного стало так много, что приходилось раздавать коллегам, друзьям, близким. Саша в этом хобби сразу увидел потенциал: понимал, что Катин талант можно превратить в бизнес.

— Если мы ходили к друзьям и брали Катин торт, то все его обязательно нахваливали. Конечно, мне было очень приятно, что такое приготовила моя женщина, — смеется парень.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сам Саша тоже любил готовить и повторять необычные блюда по роликам из YouTube. Но к кондитерскому мастерству относился спокойно до того момента, пока не «загорелся» шоколадом — точнее, технической частью этого вопроса. Купил небольшой молд (форма для конфет) и начал тренироваться.

— Помню, ушла посидеть с подружками, вернулась — а у нас дома конфеты, — вспоминает Катя, которая к тому моменту уже променяла работу бизнес-аналитика на кондитерский цех.



Фото: из инстаграм nenoglyadovy

Теперь у Неноглядовых четкое разделение обязанностей: жена отвечает за торты, муж — за конфеты. Но подменить друг друга могут: когда Катя приболела, Саша под диктовку пек на производстве бисквиты.

— Мы дополняем друг друга: Катя хороший кондитер, она отвечает за рецептуры, а мой технический опыт помогает разбираться с оборудованием, придумывать, как исполнять многоярусные торты, — поясняет молодой человек.

Чтобы не работать «из-под полы», семья открыла ИП и получила сертификаты качества. Для людей, уверены кондитеры, это важно: клиенты все чаще обращают внимание на состав, а в ресторанах к заказным тортам просят прикладывать документы. Кондитерскую назвали своей фамилией, чтобы все понимали — за вкусностями стоит настоящая семья.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так как на конфеты спрос более сезонный, Саша работу в IT пока не оставляет — но в новогодний сезон брал отпуск, чтобы выполнить все заказы. В плане «сладкого» бизнеса, считает он, им еще есть куда развиваться. Сейчас цены такие: коробочка конфет — около 30 рублей, кило торта — 50 рублей.

К необычным запросам от клиентов кондитеры относятся как к челленджу: например, была просьба сделать торт для человека с аллергией на все классические ингредиенты выпечки. Случаются в «сладком» бизнесе и горькие моменты:

— Недавно одна крупная компания заказала «очень срочно» большой 20-килограммовый торт. На его исполнение ушло около недели — а в итоге торт не забрали. Что ж, раздали у знакомых в цветочном киоске.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Магазинные сладости Катя и Саша давно не пробовали, а вот в путешествиях всегда ходят по кондитерским.

— А как будете отдыхать после изобилия заказов на 14 февраля?

— Общие интересы очень сплочают, поэтому наше дело — это не то, от чего хочется отдыхать. В этом году просто устроим романтический ужин.

История № 2. Как Роня и Андрей вместе «сражались» с эклерами, чтобы теперь учить кондитеров по всему миру



Фото: из личного архива

Вероника (друзья называют ее Роня) Белова и Андрей Дубовик познакомились на вечеринке около 10 лет назад. Тогда молодые люди даже подумать не могли, что вместе напишут книгу (900 экземпляров раскупили онлайн), будут ездить по миру (они проводили мастер-классы в Индонезии, Малайзии, Таиланде, США, Катаре, Мексике, ОАЭ, Индии, Южной Корее, Чили, странах Европы и Прибалтики) и учить кондитеров делать шоколадные конфеты по своей авторской технике.



Фото: из личного архива

— Нам нравилось проводить время на кухне вместе, — говорит Роня. — Каждый работал в своей сфере, но кухня была общей — нашим любимым местом. Причем не только дома, но и в гостях. Мы часто приезжали к друзьям с продуктами и готовили у них.

Андрей в то время был менеджером по продажам, Роня — гидом на европейских направлениях. В какой-то момент в ее компании начался резкий спад продаж: работы стало меньше, а потом совсем не стало.

— Времени было много, а страсть к готовке не угасала. Вот тут и случились эклеры: первое время днем я все отпекала, делала заготовки по кремам, а после 18.00 приходил Андрей и помогал «сражаться» с заварным тестом, управляться с декором, — рассказывает девушка.



Фото: из личного архива

Как они стали кондитерами, которые уже не делают эклеры на заказ, а путешествуют по миру и учат людей, белорусы сами не поняли. Все началось с угощения друзей, потом заказов в инстаграме — не только эклеров, но и тортов. Андрей оставил работу, и пара буквально поселилась на кухне: спали они по 3−4 часа в сутки, практически не ели, но продолжали замешивать крема, отпекать коржи и декорировать.

— Это было адски тяжело, но безумно весело! Мы были очень счастливы, несмотря на усталость, — смеется Роня.

Забавных случаев было много, но девушка особенно запомнила заказ торта, в который надо было спрятать новенький айфон.

— Не знаю, почему я тогда не отказалась от этой идеи. Видимо, меня обаял заказчик его трепетным отношением к подарку. Мы раз сто меняли дизайн торта, в итоге сошлись на сказочном саде. Фотографию торта мы отправили на согласование еще до доставки, заказчик был доволен. А вечером мне позвонили с незнакомого номера. Это была разъяренная жена, которая сказала, что торт ужасный и что мне нужно руки оторвать. Сейчас очень смешно вспоминать, но тогда я так переживала!



Фото: из инстаграм

Для приготовления тортов Андрей взялся изучать работу с шоколадом — и это во многом изменило будущее их семьи. Именно благодаря авторской технике, уверена пара, они стали популярными среди кондитеров и их начали приглашать на мастер-классы по всему миру.

— Мы долгое время отказывались. Страшно было брать на себя такую ответственность!

Когда приглашений стало слишком много, пара перестала принимать заказы на готовку и посвятила все время путешествиям. На их мастер-классы приходят и профессионалы, и домашние кондитеры. В Европе это часто мужчины, для которых кондитер — престижная работа.



Фото: из личного архива

— Стоимость курсов чаще зависит от города, где они проходят. Если в Беларуси за три дня обучения можно отдать примерно 500 долларов на человека, то в США два дня мастер-классов обойдутся в 1000 долларов. Цену устанавливает организатор, который нас приглашает. У нас свой райдер, гонорар — вне зависимости от количества участников, мы выдвигаем условия, которые он должен выполнить. Мы любим свою работу — хотя ее минус в том, что, когда ты большую часть времени не дома, сложно что-то планировать.

Пара отмечает, что люди теперь стали более требовательными к еде.

— Стали популярнее «чистые» по вкусу десерты с пониженным содержанием сахара. Люди отдают предпочтение натуральному вкусу без усилителей или ароматизаторов, сладостям, где подчеркивается уникальность ингредиента, а не заглушается все сахаром и взбитыми сливками.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com