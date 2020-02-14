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Беларусь договорилась с "Газпромом" о ценах на газ в 2020 году
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси Владимир Семашко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече в Санкт-Петербурге подписали соответствующий протокол.
Протоколом определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.
Как сообщает Интерфакс, на встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
В начале февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Минск могли бы обсудить технические возможности альтернативных поставок газа в Беларусь.
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Посол Беларуси Владимир Семашко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече в Санкт-Петербурге подписали соответствующий протокол.
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