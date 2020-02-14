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Кофе, торт и суши. Выяснилось, как брестчане встретят День влюблённых

14.02.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане встретят День святого Валентина с тонизирующими напитками, шоколадом и тортами. Чуть меньшим спросом пользуются подарочные наборы косметики и парфюмерии. Рейтинг товаров, спрос на которые растет в сезон влюбленных, составил онлайн-гипермаркет «Е-доставка».

Кофе, торт и суши. Выяснилось, как брестчане встретят День влюблённых

В Бресте влюбленные готовятся к своему празднику заранее – спрос на определенные товары растет за несколько дней до 14 февраля. Причем из года в год список практически не меняется. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного – в большинстве своем это атрибуты романтического ужина.

Ко Дню влюбленных в Бресте активно запасаются кофе и чаем. Подсластить отношения планируют шоколадом – его продажи растут с начала недели. Всплеск популярности коснулся и наборов конфет. Многие парочки собираются напомнить о чувствах большим сладким тортом.

В список популярных заказов также вошли подарочные наборы косметики и парфюмерии. Хотя интерес к ним несколько ниже, чем к сладостям.

«Как показал анализ, брестские влюбленные встретят 14 февраля в привычном формате – со сладостями или суши. Мужчины проявят заботу о девушках – растет спрос на шоколад, торты и другие сладости. Многие из них готовятся ко Дню святого Валентина заранее», – поясняют в «Е-доставке».

Исследование ко Дню влюбленных провел онлайн-гипермаркет «Е-доставка» на основе анализа в предпраздничную неделю. Для большей точности использованы данные о покупках за этот и прошлый год. В список попали только те товары, спрос на которые резко растет накануне и во время 14 февраля.

Влюбленным в Бресте снизили цены на цветы

В Бресте нашли способ растопить сердца местных жителей. Ко Дню святого Валентина в супермаркетах и гипермаркете «Евроопт» появились «идеальные валентинки» – цветы по низким ценам. Мужчины бойко разбирают букеты из 5 роз для избранниц за 12,99 рубля.

Свежие букеты радуют глаз в цветочных зонах крупных магазинов «Евроопт». Поднять настроение можно живыми цветами в срезанном виде или в горшке. Можно присмотреть отдельные розы или осчастливить готовой композицией. «Цветочный рай» продлится до 15 февраля включительно.

Цены растопили, как и чувства: 40-сантиметровая роза стоит 1,79 рубля, а 60-сантиметровая – 2,59. Цвета – от белой и кремовой до розовой. Признаться в любви розой в горшке можно за 6,99 рубля. Для тех, кто привык удивлять, есть декоративный кустик каланхоэ (меньше 5 рублей) и орхидея в горшке (16,99 рубля).

«День святого Валентина с каждым годом набирает популярность в стране, и это хороший повод напомнить о своих чувствах. Мы решили облегчить задачу мужчинам, которые сейчас ищут красивые букеты для своих вторых половинок. Подобрать «идеальную валентинку» можно на любой цвет и вкус – от кремовых роз до фиолетовых орхидей», – отмечают в сети «Евроопт».

Цветы по низким ценам можно найти в магазинах «Евроопт» по следующим адресам: Варшавское шоссе 11, ул. Радужная 150, ул. Гвардейская 5, ул. Ясеневая 6а, ул. Адамковская 44 и пр-т Республики 24.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестчане встретят День святого Валентина с тонизирующими напитками, шоколадом и тортами. Чуть меньшим спросом пользуются подарочные наборы косметики и...
 
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Вороновская газета
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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