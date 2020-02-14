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«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

14.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 января 2020 13:19 5385

"Вечер встреч" для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

Автор: Эдуард Кидяев.

Чем знаменателен такой день, как первая суббота февраля? Об этом знает каждый человек, потому что в жизни у всех была школа. Да-да, именно в первую февральскую субботу в учебных заведениях проходят встречи с выпускниками.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

1 февраля 2020 года школы и гимназии Солигорского района проведут вечера встреч с выпускниками. Бывшие ученики школ и гимназии смогут пообщаться с одноклассниками, встретиться с учителями, а также принять участие в праздничных школьных мероприятиях, которые посвящены выпускникам.

Чаще всего на такие встречи приходят те, кто заканчивал учебное заведение 5, 10, 15, 20 и более лет назад. Получается, в нынешнем году юбилейные даты окончания отмечают выпускники, закончившие школу в 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990 годах и далее. Также приходят обычно в школу и те, кто совсем недавно вышел из её стен, год назад. У ребят ещё есть ностальгия по своей школьной жизни, да и в учебном заведении ещё мало что изменилось.

Солигорчане, желающие посетить вечера встреч выпускников в своих школах, могут посмотреть, во сколько они состоятся и какая их ждёт программа, в праздничных афишках. 

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «Гимназия №1 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «ГИМНАЗИЯ №2 г. СОЛИГОРСКА». 16.15 — НАЧАЛО.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «Гимназия №3 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №11 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — НАЧАЛО.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 г. СОЛИГОРСКА». НАЧАЛО В 15.00.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

СТАРОБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. НАЧАЛО В 16.00.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. НАЧАЛО В 16.00.

«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

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29 января 2020 13:19 5385 "Вечер встреч" для выпускников школ пройдет в...
 
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