«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ

Чем знаменателен такой день, как первая суббота февраля? Об этом знает каждый человек, потому что в жизни у всех была школа. Да-да, именно в первую февральскую субботу в учебных заведениях проходят встречи с выпускниками.

1 февраля 2020 года школы и гимназии Солигорского района проведут вечера встреч с выпускниками. Бывшие ученики школ и гимназии смогут пообщаться с одноклассниками, встретиться с учителями, а также принять участие в праздничных школьных мероприятиях, которые посвящены выпускникам.



Чаще всего на такие встречи приходят те, кто заканчивал учебное заведение 5, 10, 15, 20 и более лет назад. Получается, в нынешнем году юбилейные даты окончания отмечают выпускники, закончившие школу в 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990 годах и далее. Также приходят обычно в школу и те, кто совсем недавно вышел из её стен, год назад. У ребят ещё есть ностальгия по своей школьной жизни, да и в учебном заведении ещё мало что изменилось.



Солигорчане, желающие посетить вечера встреч выпускников в своих школах, могут посмотреть, во сколько они состоятся и какая их ждёт программа, в праздничных афишках.

