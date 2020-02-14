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«Вечер встреч» для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
14.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 января 2020 13:19 5385
"Вечер встреч" для выпускников школ пройдет в Солигорске 1 февраля. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
Чем знаменателен такой день, как первая суббота февраля? Об этом знает каждый человек, потому что в жизни у всех была школа. Да-да, именно в первую февральскую субботу в учебных заведениях проходят встречи с выпускниками.
1 февраля 2020 года школы и гимназии Солигорского района проведут вечера встреч с выпускниками. Бывшие ученики школ и гимназии смогут пообщаться с одноклассниками, встретиться с учителями, а также принять участие в праздничных школьных мероприятиях, которые посвящены выпускникам.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 г. СОЛИГОРСКА». 15.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «Гимназия №1 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «ГИМНАЗИЯ №2 г. СОЛИГОРСКА». 16.15 — НАЧАЛО.
ГУО «Гимназия №3 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №11 г. СОЛИГОРСКА». 16.00 — НАЧАЛО.
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 г. СОЛИГОРСКА». НАЧАЛО В 15.00.
СТАРОБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. НАЧАЛО В 16.00.
КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. НАЧАЛО В 16.00.
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29 января 2020 13:19 5385 "Вечер встреч" для выпускников школ пройдет в...
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