Водитель на «Audi 80» сбил пожилую женщину в Кобрине

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 14 февраля 2020 года около 08:10 утра.





По предварительной информации: 52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района управлял автомобилем «Mazda» и двигался по улице Ленина. Вблизи дома №186, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 77-летнюю местную жительницу. После этого на кобринчанку совершил наезд автомобиль «Audi 80», под управлением 52-летнего жителя Кобрина, двигавшегося в попутном направлении.





В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.





ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым, пешеходы, в свою очередь, перед тем как переходить дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.