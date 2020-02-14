ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель на «Audi 80» сбил пожилую женщину в Кобрине

14.02.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 14 февраля 2020 года около 08:10 утра.

Водитель на «Audi 80» сбил пожилую женщину в Кобрине

По предварительной информации: 52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района управлял автомобилем «Mazda» и двигался по улице Ленина. Вблизи дома №186, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 77-летнюю местную жительницу. После этого на кобринчанку совершил наезд автомобиль «Audi 80», под управлением 52-летнего жителя Кобрина, двигавшегося в попутном направлении.

Водитель на «Audi 80» сбил пожилую женщину в Кобрине

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.

Водитель на «Audi 80» сбил пожилую женщину в Кобрине

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым, пешеходы, в свою очередь, перед тем как переходить дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорожная авария произошла сегодня, 14 февраля 2020 года около 08:10 утра. По предварительной информации: 52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района управлял...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подписчик nesvizh-news.by в “Инстаграм” выиграл приз. Поздравляем!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика