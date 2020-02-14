Руководители ГУДО Смолевиччины приняли участие в заседании Совета по вопросам дополнительного образования

«Горячая» неделя в самом хорошем смысле этого слова выдалась у педагогов дополнительного образования. Руководители ГУДО нашего района — Елена Кушнер, Ирина Цурикова и Андрей Ермакович — побывали в Слуцке, где на базе местного центра туризма состоялось расширенное заседание областного Совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи.

В работе заседания приняли участие члены областного Совета, специалисты Минского областного института развития образования и, конечно, руководители учреждений дополнительного образования детей и молодежи из разных уголков Минской области

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Фото из архива Главного управления по образованию Миноблисполкома







