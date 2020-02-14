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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

14.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

15 февраля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем Борисюком по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21.

15 февраля с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий Георгиевич Полховский.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 15 февраля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган

 Ф. И. О., должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Хоменко Сергей Николаевич,
заместитель Министра
генерал-майор милиции

8 (017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Андросюк Борис Николаевич,
заместитель Министра

8 (017) 222-62-92

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 203-92-31

Министерство культуры
Республики Беларусь

 Дрига Ирина Владимировна,
начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Дрожжа Виталий Александрович,
Министр

8 (017) 200-46-01

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил
генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра

8 (017) 200-94-81

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

 Шевченко Светлана Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра

8 (017) 229-35-90

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48

Министерство промышленности
Республики Беларусь

 Гунько Сергей Мартинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 287-87-06

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

 Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Дурнов Вячеслав Викторович,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-43-95

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра

8 (017) 309-93-00

Министерство финансов
Республики Беларусь

 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра

8 (017) 200-05-03

Министерство энергетики
Республики Беларусь

 Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра

8 (017) 200-61-93

 Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь

 Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель

8 (017) 233-52-13

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя

8 (017) 218-90-00

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя

8 (017) 368-20-69

 
Теги: Брест
 
 
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