Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

|
Государственный орган
|Ф. И. О., должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Хоменко Сергей Николаевич,
заместитель Министра
генерал-майор милиции
|
8 (017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Андросюк Борис Николаевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 222-62-92
|
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 203-92-31
|
Министерство культуры
Республики Беларусь
|Дрига Ирина Владимировна,
начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Дрожжа Виталий Александрович,
Министр
|
8 (017) 200-46-01
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил
генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-94-81
|
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Шевченко Светлана Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-35-90
|
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-70-48
|
Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 287-87-06
|
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Дурнов Вячеслав Викторович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-43-95
|
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 309-93-00
|
Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-05-03
|
Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Каранкевич Виктор Михайлович,
Министр
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-61-93
|
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя
|
8 (017) 284-67-72
|
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель
|
8 (017) 233-52-13
|
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя
|
8 (017) 218-90-00
|
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
|
8 (017) 368-20-69