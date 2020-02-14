Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

Источник материала: Полесская правда



Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

15 февраля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем Борисюком по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.). Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

15 февраля с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий Георгиевич Полховский.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 15 февраля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам: