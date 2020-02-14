«Неделимая жизнь». Мы собрали на свидание пару, которая вместе больше 60 лет и до сих пор держится за руки

Источник материала: Tut.by

Олег Игнатьевич и Евгения Павловна (кстати, возможно, вы с ними уже знакомы ) не в курсе про День святого Валентина. По крайней мере, когда мы объясняем, что за повод для нашей фотосессии, — они удивляются. Просто у них есть числа поважнее, чем 14.02: 67 лет вместе, 60 — в браке, 3 дочери, 4 внука, 2 правнука.





Они встретились в 1953-м во время учебы в тогда еще Ленинграде. А в 2020-м Олег Игнатьевич по-прежнему аплодирует, когда Евгения Павловна заходит в комнату, и восклицает: «Что это за девушка?!». А она в доверительной беседе возмущается: «Олег Игнатьевич говорит, что на работе в его письма вносят правки (Олег Игнатьевич в свои 84 года по-прежнему трудится в Академии наук. — Прим. редакции). Я не понимаю, какие там правки могут быть, когда человек пишет так хорошо и точно, с кристальной ясностью? Он же — голова!».

В день, когда часто говорят о любви, но не всегда понимают, что это, мы создали по-настоящему влюбленной паре два элегантных образа для свидания (кто сказал, что в 84 года свидания отменяются?).



Над стильной стрижкой Олега Игнатьевича работал Алексей Гулевич — мастер барбершопа Chop-Chop. Мы сомневались, подойдет ли нашему герою столь молодежное место, но Олег Игнатьевич уверил: к модной стрижке он готов, а среди молодых будет чувствовать себя как рыба в воде. Так и случилось!







А Евгению Павловну к свиданию с мужем готовили профессионалы в сфере красоты из студии «Две кисточки». Визажист Любовь и мастер по волосам Алина успели и создать для нашей героини романтический образ, и посекретничать.





А заодно попросили Олега Игнатьевича и Евгению Павловну поделиться своими мыслями об отношениях мужчины и женщины. Как сказал глава этой семьи: «Вы слушайте ветеранов любовного фронта — это полезно».

Женское

Евгения Павловна:

— Попробуй разберись, как зарождаются отношения больше чем на полвека. Не то чтобы это была любовь с первого взгляда… Но такое «ах, ах!» точно было.

Олег Игнатьевич ведь был и остается необычайным умницей. Он здорово отличался от всех мальчишек: как говорил, как красиво вел себя с девушками, моими одногруппницами. А они подшучивали над ним: показывали на меня — точнее, на мои толстенные косы ниже пояса — и говорили: «Олег, ну как тебе удается проходить мимо?». Вот он и не прошел.





— Олег Игнатьевич был лучшим на курсе. И я уже тогда знала, что работа — его жизнь, что без нее он не может. Нельзя лишать человека воздуха. Так на что обижаться? Знала ведь, на что шла, знала, что будет пропадать на работе денно и нощно. Мне же, к сожалению, работу пришлось оставить: трое детей на мне, нянечек и бабушек, которые могли бы помочь, у нас не было. Хотя… Почему «к сожалению»? Я с самого начала знала, что семья будет для меня в этой жизни важнее всего.

— Как распределяются роли в семье? У меня на этот счет, вероятно, очень традиционные представления. Мужчина должен быть хозяином дома — надежным, несокрушимым. И при этом человеком, способным отдавать тепло. А с женщиной все сложнее… От нас, женщин, требуют намного больше. Приходится быть очень внимательной, чувствительной, интуицию развивать. Чтобы по одному взгляду или слову понять: что-то пошло не так — и успеть все исправить. Конечно, когда все время работа-дети, дети-работа, вечная пересменка — трудно это внимание друг к другу сохранить. Но возможно, если есть настоящая близость.





— Мы с Олегом Игнатьевичем всегда ходим гулять за ручку… Ну потому что ничего другого ему и не остается: я не могу сама удержать равновесие, падаю. Зато я, надеюсь, компенсирую это тем, что умею поддерживать равновесие в нашей семейной жизни. (Смеется.)





Мужское

Олег Игнатьевич:

— Мужская психология, конечно, отличается от женской. Не зря говорят, что ноги женщины — это ее визитная карточка, с нами, мужчинами, это и правда работает. Вот Евгения Павловна, несмотря на малые габариты, пользовалась огромным успехом.

Уже потом, влюбившись глазами, начинаешь разбираться, какова она сама, что это за человек. И когда выясняется, что она не легкомысленна, пользуется уважением среди подруг, а мальчишки при ней стесняются рассказать глупый и пошлый анекдот — понимаешь, что она та самая и ваша история будет долгой.





— После окончания учебы мы с Евгенией Павловной обсудили, что проще пареной репы разъехаться сейчас раз и навсегда в разные стороны. Но не слишком ли дорого это обойдется для наших душ и для тех чувств, что успели созреть и окрепнуть за эти годы? Мы видели наших друзей, которые дружили годами, а потом расставались… Друзей, которые оставляли любовь в родном городе, а переехав, находили новую. Для нас все это было совершенно невозможно. Вероятно, поэтому то, что случилось с нами в 1953-м году, продолжается до сих пор.



Образ Евгении Павловны: Love Republic (ТРЦ «Галилео»); Образ Олега Игнатьевича: Historia (ТЦ «Замок»). Обувь наших героев: Basconi (ТЦ «Замок»)

— Конечно, я многое в своей жизни отдал работе, часто уезжал в командировки и подолгу не появлялся дома. Но надо отдать должное Евгении Павловне. Она никогда не устраивала мне допросов, не лазила по карманам, не пытала: «А ты всегда был мне верен?! Говори!». Ни разу такого не было, и спасибо ей за это. Благодаря ее мудрости мне ни разу в жизни не пришлось ей врать.





— Мужчина, признаться, не так страдает от семейных проблем и неурядиц, может переключить внимание, уйти в работу. А женщина все пропускает через себя, тяжело переживает любую размолвку. Очень важно, чтобы мужчина вовремя это понял, разобрался в разнице психологий и научился делать паузы. А потом говорил: «Ну все, ты уже успокоилась? Тогда давай возьмемся за руки и пойдем по жизни дальше».





Общее

Олег Игнатьевич и Евгения Павловна:

— То, как быстро распадаются браки сегодня, — это несчастье какое-то, и трудно понять, отчего так и что же делать. Вероятно, это примета времени такая: все стало так скоропалительно. Люди сближаются, толком не зная друг друга и не съев вместе пуд соли, а потом так же быстро разбегаются в разные стороны, не пытаясь починить то, что сломалось.





— Дочкам мы никогда ничего не советуем, не говорим: «Вот так делай, а вот так — никогда!». Зачем? Они ведь жили рядом с нами, все видели. Да и сейчас они рядом, хоть и живут в разных городах. Дети, внуки, правнуки — все стараются собраться вокруг нас. Нам только остается надеяться, что они последуют нашему примеру. Правда, у этого примера есть и обратная сторона: девочки, наблюдая за тем, как хорошо было в их семье, ищут такого же мужчину, как папа, — и не находят.





— За десятилетия совместной жизни хочешь не хочешь, а научишься прощать. И когда спрашивают, как удалось больше шестидесяти лет прожить с одним человеком и ни разу не подумать о разводе, теряешься даже, не знаешь, что ответить. Это вышло само собой. У нас жизнь общая, неделимая. Нам невозможно расстаться.

(Улыбается.)





— Мы все так смело оперируем словом «любовь», как будто это нечто само собой разумеющееся, как будто есть одно точное определение, некая формула, которая всегда работает… Но как только мы точно сможем сказать, что такое любовь, как только это чувство станет алгоритмом — чем-то, что можно запустить так же просто, как компьютерную программу, — любовь сразу исчезнет.

Мы выражаем благодарность:

Имидж-стилисту , которая создавала образы наших героев:





Жанна Уласевич получила профессиональное образование в Bogomolov Image School (Рига), преподает в Школе стилистики Ирины Ильинской, работает с частными и корпоративными клиентами.

Барбершопу Chop-Chop , который подбирал идеальную стрижку для Олега Игнатьевича;

, который подбирал идеальную стрижку для Олега Игнатьевича; Студии красоты «Две кисточки» , благодаря которым Евгения Павловна была в отличном настроении;

, благодаря которым Евгения Павловна была в отличном настроении; Ресторану «Пена дней» за предоставление атмосферной площадки для проведения фотосъемки.